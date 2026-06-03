ГПК: очереди на въезд в Литву и Польшу ожидают около 400 фур и 85 легковушек

В очереди на въезд в Евросоюз находятся порядка 400 фур и 85 легковых авто, информирует официальный Telegram-канал ГПК Беларуси.

При подъезде к литовским пограничным переходами «Мядининкай» (с белорусской стороны – «Каменный Лог») и «Шальчининкай» («Бенякони») наблюдается скопление из 240 грузовиков. Сопредельная сторона приняла 23% большегрузов.

На белорусско-польской границе ждут выезда из Беларуси 158 грузовых автомобиля. Самым загруженным является маршрут через ПП «Кукурыки» («Козловичи»). Польская сторона в течение 24 часов оформила 44% фур от нормы. Через «Бобровники» («Берестовица») в Европейкий союз проследовало 24% фур.

Согласно данным на 10:00, перед польским ПП «Тересполь» («Брест») и «Кузница Белостоцкая» («Брузги») находились 65 легковых автомобиля. Представители сопредельных пунктов пропуска приняли 30% транспорта.

Перед ПП «Мядининкай» («Каменный Лог») зафиксировано 20 легковушек, ожидающих въезда на территорию Литвы. Контролирующими службами указанного ПП оформлено 52% автомобилей.

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