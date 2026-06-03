Витрина достижений, которая впечатляет весь мир! Белорусская агропромышленная неделя продолжается в Минске

Витрина достижений, которая впечатляет весь мир. Минск принимает Белорусскую агропромышленную неделю и знаменитую выставку «Белагро». Это не просто масштабный форум, а надежный задел на будущие рекордные урожаи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наша страна уверенно обеспечивает продовольственную безопасность далеко за своими пределами. И сегодня есть все предпосылки для того, чтобы еще больше упрочить позиции на зарубежных рынках. На стендах представили лучшие образцы мирового и отечественного производства: флагманскую сельскохозяйственную технику, инновационные продукты питания и уникальные научные разработки. Белорусские бренды сегодня не просто конкурируют с зарубежными аналогами, но и сами задают высочайшие стандарты. Это и ценят потребители.

Мы в основном покупаем белорусскую продукцию, что лучшей белорусской продукции не найдешь. Наши мясокомбинаты, молокозаводы работают динамично, нормально, внедряют новые технологии. Поэтому их продукция такая, как полагается. А нам эта продукция идет очень хорошо.

Все покупаем белорусское, все свое. Ну вот, допустим, у девочек вот эта «Гамма вкуса», чего-то я не видела. Я теперь буду знать, где и что есть, чем она хороша, полезна. Ну, а я здесь еще сопровождаю людей, которые заключают договоры. Я уже больше здесь как сопровождающая, экскурсовод. Сама с удовольствием хожу, и вот подруге позвонила, и друзьям всем сказала: «Приезжайте».

Форум продлится по 6 июня. Каждый день посетителей ждет насыщенная деловая и развлекательная программа. В графике – свыше 40 крупных мероприятий: от научно-практических конференций до зрелищных шоу.