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Сенаторы проведут единый день приёма граждан во всех районах Минска

10 декабря 2024 07:02
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Выслушать, разобраться и помочь – единый день приема граждан проведут 10 декабря сенаторы в каждом районе столицы, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сенаторы проведут единый день приёма граждан во всех районах Минска-2

Инициативы, предложения и проблемы минчан не останутся без внимания членов Совета Республики. Спикер Наталья Кочанова будет работать в Центральном районе, в Ленинском встретится с людьми ее заместитель Сергей Хоменко. Оказать содействие в решении волнующих вопросов сенаторы готовы повсеместно. Слышать людей – главное требование Президента. Как показывает практика, некоторые проблемы решаются на месте. В каждом случае обращение будет взято на контроль.

# Прием граждан # Государственная политика

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