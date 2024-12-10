Сенаторы проведут единый день приёма граждан во всех районах Минска

Выслушать, разобраться и помочь – единый день приема граждан проведут 10 декабря сенаторы в каждом районе столицы, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Инициативы, предложения и проблемы минчан не останутся без внимания членов Совета Республики. Спикер Наталья Кочанова будет работать в Центральном районе, в Ленинском встретится с людьми ее заместитель Сергей Хоменко. Оказать содействие в решении волнующих вопросов сенаторы готовы повсеместно. Слышать людей – главное требование Президента. Как показывает практика, некоторые проблемы решаются на месте. В каждом случае обращение будет взято на контроль.