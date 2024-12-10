В Беларуси с декабря введена обязательная сортировка мусора

Новшества в законодательстве. С декабря и для граждан, и для организаций введена обязательная сортировка мусора. За нарушение можно получить штраф, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Детально прописано, какие контейнеры должны находиться в населенных пунктах, кто их устанавливает, а также каким образом осуществляется вывоз и утилизация мусора. Теперь ответственность за сортировку бытовых отходов возложена не только на коммунальные службы, но и на самих белорусов – это наша общая обязанность.

Валентина Путро, начальник отдела контроля за обращением с отходами Гродненского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды:

Если мы видим, что где-то что-то не так, загрузили в один контейнер, то каждый гражданин вправе потребовать соблюдения законодательства не только им самим, но и той организацией, которая осуществляет у них вывоз. То бишь, на каждом контейнере должна быть надпись или на площадке, кто и когда у них забирает этот мусор, забирает ли в один мусоровоз, либо он разделяет. Все эти вещи должны контролироваться не только нами, контролирующими органами, но и самими гражданами, тогда мы сможем прийти к какому-то положительному результату.

Контроль исполнения закона природоохранительные службы намерены вести с помощью видеонаблюдения. Система обращения с отходами и вторичными ресурсами совершенствуется. Их переработка и применение в качестве нового сырья для производства продукции – один из самых экологичных способов использования.