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Сенаторы одобрили изменения по вопросам размещения рекламы

29 декабря 2023 16:50
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Беларусь и Экваториальная Гвинея готовят документы о безвизовых поездках для владельцев дипломатических и служебных паспортов. Соответствующее соглашение сегодня, 29 декабря, ратифицировали в обеих палатах парламента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сенаторы одобрили изменения по вопросам размещения рекламы-1

А на внутреннем законодательном поле изменения ждут законы по вопросам рекламы. Новый проект предусматривает ряд новаций, направленных на усиление системы контроля в этой сфере, а также расширение возможностей для СМИ и рекламы в условиях санкций. Так, например, размещать в сети Интернет коммерческую информацию о трудоустройстве или обучении за рубежом будет запрещено. Исключение для специализированных организаций и структур.

Сегодня в ходе заседания сессии сенаторы также одобрили ратификацию соглашения о взаимном признании банковских гарантий и соглашение о воздушном сообщении с Оманом.

# Закон # общество # Сергей Анюховский

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