Сенаторы одобрили изменения по вопросам размещения рекламы

Беларусь и Экваториальная Гвинея готовят документы о безвизовых поездках для владельцев дипломатических и служебных паспортов. Соответствующее соглашение сегодня, 29 декабря, ратифицировали в обеих палатах парламента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

А на внутреннем законодательном поле изменения ждут законы по вопросам рекламы. Новый проект предусматривает ряд новаций, направленных на усиление системы контроля в этой сфере, а также расширение возможностей для СМИ и рекламы в условиях санкций. Так, например, размещать в сети Интернет коммерческую информацию о трудоустройстве или обучении за рубежом будет запрещено. Исключение для специализированных организаций и структур.

Сегодня в ходе заседания сессии сенаторы также одобрили ратификацию соглашения о взаимном признании банковских гарантий и соглашение о воздушном сообщении с Оманом.