Яркие и огненные. В одежде какого цвета лучше встречать Новый 2024 год?

Новый год – это день, которого с нетерпением ждут взрослые и дети. Конечно же, готовятся заранее – составляют праздничное меню, выбирают подарки близким, наряд и украшают елку. Обо всем этом поговорили в ток-шоу «Точки над i» .

Алена Ланская, заслуженная артистка Республики Беларусь:

2024 год нужно встречать в ярких цветах – это мое личное мнение. Знаю, что все-таки год Дракона у нас Зеленого, в приоритете цвет зеленый. Мне кажется, будет немного неправильно, если вы придете в компанию все в зеленом. Поэтому красный, зеленый, оранжевый, золотой – те цвета, которые считаются довольно-таки яркими, огненными. Ведь дракон – это энергия. Это то, что зарядит ваши желания. Придаст энергию на исполнение ваших желаний, именно которые будете загадывать в новогоднюю ночь.