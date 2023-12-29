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Яркие и огненные. В одежде какого цвета лучше встречать Новый 2024 год?

29 декабря 2023 15:46
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Новый год – это день, которого с нетерпением ждут взрослые и дети. Конечно же, готовятся заранее – составляют праздничное меню, выбирают подарки близким, наряд и украшают елку. Обо всем этом поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Яркие и огненные. В одежде какого цвета лучше встречать Новый 2024 год?-1

Алена Ланская, заслуженная артистка Республики Беларусь:
2024 год нужно встречать в ярких цветах – это мое личное мнение. Знаю, что все-таки год Дракона у нас Зеленого, в приоритете цвет зеленый. Мне кажется, будет немного неправильно, если вы придете в компанию все в зеленом. Поэтому красный, зеленый, оранжевый, золотой – те цвета, которые считаются довольно-таки яркими, огненными. Ведь дракон – это энергия. Это то, что зарядит ваши желания. Придаст энергию на исполнение ваших желаний, именно которые будете загадывать в новогоднюю ночь.

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# Новый год # общество # Алёна Ланская

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