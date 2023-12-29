БСЖ собрал более 400 вязаных пинеток и носочков для детей, которые родились раньше срока

Доброе дело объединяет. В Гродно благодаря Белорусскому союзу женщин прошла акция «Тепло наших рук маленьким ножкам», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Эти аксессуары не производят в промышленном масштабе. Штучный товар – результат стараний сотни жительниц региона. Более 400 вязаных пинеток и носочков собрали для маленьких пациентов областной детской больницы, перинатального центра, БСМП, воспитанников Дома ребенка. Именно там делают все, чтобы малыши, которые так стремились пораньше появиться на свет, росли здоровыми и догоняли в развитии сверстников, которые родились в срок.

Ольга Коваленко, заведующая отделением новорожденных детей Больницы скорой медицинской помощи Гродно:

В нашем отделении мы используем шерстяные вещи, особенно для недоношенных детей, так как они помогают и стимулируют дыхание, а также поддерживают тепло. И новорожденные дети не тратят столько энергии, которая им необходима для роста и развития, на поддержание тепла. Хочется сказать огромное спасибо за понимание, за труд, за помощь и за неравнодушие к нашим маленьким пациентам.

Юлия Анисимова, председатель Ленинской районной организации Белорусского союза женщин (Гродно):

Эта акция длится уже не в первый год, и не в первый раз. Она уже становится традиционной. В ней принимают участие вообще просто небезразличные люди: бабушки, женщины, это и члены организации, это просто люди, которые работают на предприятиях. Это наше тепло нашему будущему поколению, нашим детям – будущему нашей страны.