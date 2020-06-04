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  • «У меня жена – это идеал женщины. Если надо, на тракторе ездит, если надо – на погрузчике». Как белорусская семья добилась успеха в деревне

«У меня жена – это идеал женщины. Если надо, на тракторе ездит, если надо – на погрузчике». Как белорусская семья добилась успеха в деревне

04 июня 2020 08:59
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Михаил Михалкович, бригадир ОАО «Люденевичи»:
Это наши будущие коровки, которые должны в будущем произвести молоко и телят.

«У меня жена – это идеал женщины. Если надо, на тракторе ездит, если надо – на погрузчике». Как белорусская семья добилась успеха в деревне-1

В деревне Березняки семья Михалковичей на вес золота. Муж – бригадир, жена – животновод. По-хозяйски выхаживают 300 голов и бороздят просторы фермы. Почти 30 лет назад судьба свела студентов в одном поезде. Спустя время молодая учительница Галина Ивановна попала в эти края по распределению и осталась навсегда.

«У меня жена – это идеал женщины. Если надо, на тракторе ездит, если надо – на погрузчике». Как белорусская семья добилась успеха в деревне-4

Михаил Михалкович:
Я выиграл, образно говоря, в лотерею. У меня жена это идеал женщины. Другие жалуются, а мне повезло в том, что мы вместе на работе, вместе дома. Друг друга взаимозаменяем. Если надо, она на тракторе ездит, если надо на погрузчике. Если надо на машине сдать бумагу в контору, она в контору завезет. Нам не страшно. Любая работа.

«У меня жена – это идеал женщины. Если надо, на тракторе ездит, если надо – на погрузчике». Как белорусская семья добилась успеха в деревне-7

Михаил Владимирович из многодетной семьи. Мама работала на ферме, папа – трактористом в леспромхозе. Родители научили быть мастером на все руки. Сын закончил Калинковичский техникум с красным дипломом и с 90-ых не изменяет колхозу.

Михаил Михалкович:
Я, вообще, люблю Беларусь, Родину, землю, свою деревню и страну! Я вам честно говорю.  

«У меня жена – это идеал женщины. Если надо, на тракторе ездит, если надо – на погрузчике». Как белорусская семья добилась успеха в деревне-10

Богатое хозяйство и во дворе. Корова Симка скоро снова станет мамой.

«У меня жена – это идеал женщины. Если надо, на тракторе ездит, если надо – на погрузчике». Как белорусская семья добилась успеха в деревне-13

Михаил Михалкович:
Сейчас мы идем в сарай, где у нас живут свиньи. Они такие интересные, вьетнамские называются, черненькие, рябенькие, маленькие.

«У меня жена – это идеал женщины. Если надо, на тракторе ездит, если надо – на погрузчике». Как белорусская семья добилась успеха в деревне-16

7 лет с женой собирали материалы, чтобы построить дом. Построили, дерево посадили, сына и дочку вырастили.

Михаил Михалкович:
Между прочим, все, что дома, мы делали сами. Печку мы сделали сами. Это своими руками она сложена. Это очень нужная вещь. Через день она ее протопила, чтобы печь завтра булки. Печь нужно предварительно протопить, чтобы она держала свою температуру.

«У меня жена – это идеал женщины. Если надо, на тракторе ездит, если надо – на погрузчике». Как белорусская семья добилась успеха в деревне-19

Галина Михалкович, животновод ОАО «Люденевичи»:
Что сегодня на ужин? Он говорит: «Драники». Я говорю: «Блин, так вышивать хочется». Он говорит: «Ай, тогда пельмени».

На булки по свекровиным рецептам каждые выходные слетаются гости. Дети сделали во дворе «автопарк», где снимают стресс после города. Племянникам тоже есть, где разгуляться.

«У меня жена – это идеал женщины. Если надо, на тракторе ездит, если надо – на погрузчике». Как белорусская семья добилась успеха в деревне-22

Галина Михалкович:
Это машина у нас вариант пикника, если надо выехать на природу, то очень удобно.

«У меня жена – это идеал женщины. Если надо, на тракторе ездит, если надо – на погрузчике». Как белорусская семья добилась успеха в деревне-25

Не соскучатся у Михалковичей и взрослые. Кругом пасека. Куда ни глянь – чудо инженерной мысли. Дровокол Владимирович подсмотрел в Интернете, а этого «верного помощника» собирал по частям 10 лет. Благодаря ему, дышит огород.

«У меня жена – это идеал женщины. Если надо, на тракторе ездит, если надо – на погрузчике». Как белорусская семья добилась успеха в деревне-28

Михаил Михалкович:
Молдаване выпускали такой трактор на базе «Беларуса», и получается, их в Беларуси сохранилось очень мало. Я ценю как раритет. У меня в наследство осталась от тестя часть от него, поэтому это тоже ценно.

«У меня жена – это идеал женщины. Если надо, на тракторе ездит, если надо – на погрузчике». Как белорусская семья добилась успеха в деревне-31

Силы дают корни и молодица-песня. Для любимой жены у бригадира частушки льются рекой. Послушать их собирается вся деревня.

«У меня жена – это идеал женщины. Если надо, на тракторе ездит, если надо – на погрузчике». Как белорусская семья добилась успеха в деревне-34

Наших героев не раз переманивали в другие колхозы и звали в столицу. Но у них ответ один: «Лучше быть первым на деревне, чем вторым в Риме». Для своей малой родины они свернут горы, построят въездной крест и покрасят ворота.

«У меня жена – это идеал женщины. Если надо, на тракторе ездит, если надо – на погрузчике». Как белорусская семья добилась успеха в деревне-37

Михаил Михалкович:
Сын и дочь ценят свою работу, и мы при работе, в любом случае нам не страшно, потому что мы защищены государством, потому что мы на государственной работе, у нас имеется соцпакет, у нас есть работа и мы улыбаемся.

# Год малой родины # общество # Михаил Михалкович # Галина Михалкович # Анастасия Макеева # Фотофакт # общество

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