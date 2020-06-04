«У меня жена – это идеал женщины. Если надо, на тракторе ездит, если надо – на погрузчике». Как белорусская семья добилась успеха в деревне

Михаил Михалкович, бригадир ОАО «Люденевичи»:

Это наши будущие коровки, которые должны в будущем произвести молоко и телят.

В деревне Березняки семья Михалковичей на вес золота. Муж – бригадир, жена – животновод. По-хозяйски выхаживают 300 голов и бороздят просторы фермы. Почти 30 лет назад судьба свела студентов в одном поезде. Спустя время молодая учительница Галина Ивановна попала в эти края по распределению и осталась навсегда.

Михаил Михалкович:

Я выиграл, образно говоря, в лотерею. У меня жена – это идеал женщины. Другие жалуются, а мне повезло в том, что мы вместе на работе, вместе дома. Друг друга взаимозаменяем. Если надо, она на тракторе ездит, если надо – на погрузчике. Если надо на машине сдать бумагу в контору, она в контору завезет. Нам не страшно. Любая работа.

Михаил Владимирович из многодетной семьи. Мама работала на ферме, папа – трактористом в леспромхозе. Родители научили быть мастером на все руки. Сын закончил Калинковичский техникум с красным дипломом и с 90-ых не изменяет колхозу. Михаил Михалкович:

Я, вообще, люблю Беларусь, Родину, землю, свою деревню и страну! Я вам честно говорю.

Богатое хозяйство и во дворе. Корова Симка скоро снова станет мамой.

Михаил Михалкович:

Сейчас мы идем в сарай, где у нас живут свиньи. Они такие интересные, вьетнамские называются, черненькие, рябенькие, маленькие.

7 лет с женой собирали материалы, чтобы построить дом. Построили, дерево посадили, сына и дочку вырастили. Михаил Михалкович:

Между прочим, все, что дома, мы делали сами. Печку мы сделали сами. Это своими руками она сложена. Это очень нужная вещь. Через день она ее протопила, чтобы печь завтра булки. Печь нужно предварительно протопить, чтобы она держала свою температуру.

Галина Михалкович, животновод ОАО «Люденевичи»:

Что сегодня на ужин? Он говорит: «Драники». Я говорю: «Блин, так вышивать хочется». Он говорит: «Ай, тогда пельмени». На булки по свекровиным рецептам каждые выходные слетаются гости. Дети сделали во дворе «автопарк», где снимают стресс после города. Племянникам тоже есть, где разгуляться.

Галина Михалкович:

Это машина у нас вариант пикника, если надо выехать на природу, то очень удобно.

Не соскучатся у Михалковичей и взрослые. Кругом пасека. Куда ни глянь – чудо инженерной мысли. Дровокол Владимирович подсмотрел в Интернете, а этого «верного помощника» собирал по частям 10 лет. Благодаря ему, дышит огород.

Михаил Михалкович:

Молдаване выпускали такой трактор на базе «Беларуса», и получается, их в Беларуси сохранилось очень мало. Я ценю как раритет. У меня в наследство осталась от тестя часть от него, поэтому это тоже ценно.

Силы дают корни и молодица-песня. Для любимой жены у бригадира частушки льются рекой. Послушать их собирается вся деревня.

Наших героев не раз переманивали в другие колхозы и звали в столицу. Но у них ответ один: «Лучше быть первым на деревне, чем вторым в Риме». Для своей малой родины они свернут горы, построят въездной крест и покрасят ворота.