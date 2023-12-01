Прямой эфир

Семья с 5 детьми из сектора Газа теперь живёт в Столбцах. Как помогают в Беларуси?

01 декабря 2023 18:44
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Белорусы и их семьи, эвакуированные из сектора Газа, возвращаются к спокойной жизни. Многим пришлось начинать с чистого листа, но никого не оставили без поддержки. Государственные службы, общественные организации и простые жители оказывают всю необходимую помощь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Многодетную семью радушно приняли Столбцы. Алина Мычко встретилась с теми, кому пришлось бежать от войны.

Семья с 5 детьми из сектора Газа теперь живёт в Столбцах. Как помогают в Беларуси?-1

У Инны и Мухаммеда Эльнади пятеро детей. Самой маленькой немногим больше года. Отец семейства с грустью вспоминает: до конфликта жизнь шла словно по плану. Буквально недавно открыли в Газе свой медицинский центр. Но чтобы спасти детей, пришлось бросить все, ради чего работали годами. Однако там у семьи осталось много родных и близких. Эти кадры снимали перед отъездом.

Семья с 5 детьми из сектора Газа теперь живёт в Столбцах. Как помогают в Беларуси?-4

Из когтей войны своих граждан вырвала Беларусь. Вернувшись на Родину, семья остановилась у родных недалеко от райцентра. Сейчас Эльнади уже адаптировались в Столбцах. Сначала планировали ехать в Минск, но за прошедшие две недели поняли, что хотят остаться в городе. Единственный вопрос – жилье. Пока ютятся в небольшой квартире у мамы Инны.

Семья с 5 детьми из сектора Газа теперь живёт в Столбцах. Как помогают в Беларуси?-7

Инна Эльнади:
Хотелось бы скорее оформить, все ждут, чтобы жилье было готово, тогда только в школу берут. Жилье будет, если муж, допустим, устраивается на работу, тогда уже будет арендное жилье. Пока, наверное, либо в общежитие, либо остаемся у мамы.

Семья с 5 детьми из сектора Газа теперь живёт в Столбцах. Как помогают в Беларуси?-10

Далее смотрите в видео.

# Государственная политика # общество # Алина Мычко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Умалчивают свой диагноз». В каком случае можно понести уголовную ответственность за передачу ВИЧ?
01 декабря 2023 18:38

«Умалчивают свой диагноз». В каком случае можно понести уголовную ответственность за передачу ВИЧ?

Лукашенко: «Не начнём действовать, природа заставит нас жить по её законам»
01 декабря 2023 18:14

Лукашенко: «Не начнём действовать, природа заставит нас жить по её законам»

Владимир Андрейченко провёл приём граждан в Глубоком. Какие вопросы волновали белорусов?
01 декабря 2023 17:43

Владимир Андрейченко провёл приём граждан в Глубоком. Какие вопросы волновали белорусов?