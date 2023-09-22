Семья из Воложина спасла аиста – его зовут Гоша, он ходит на прогулки и дружит с другими животными

Новости Беларуси. У семьи из Воложина появился необычный сожитель – аист. Около месяца назад птицу принесли соседи, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. У него было ранено крыло. Тогда хозяйка решила, что нужно спасать птицу. Длинноногого отвезли в ветклинику, там пернатому сделали операцию, после нескольких дней он уже отправился домой. Сегодня аист Гоша полноценный член семьи: ходит с хозяйкой на прогулку и даже подружился с другими обитателями усадьбы. Подробнее о новом соседе семьи из Воложина в сюжете Марии Царикевич.

Аист – символ белорусской земли, также считается, что это священная птица, которая приносит удачу. Поэтому, когда они поселяются возле жилища, хозяева рады. Добрый знак.

На участке семьи Добролет аист появился недавно. Птицу принесли сердобольные соседи. Раненый, обессиленный. До этого на участке жила семья длинноногих, птицы улетели, а опыт общения с аистами остался. Поэтому Зинаида Яковлевна решала взять шефство. И даже имя на семейном совете придумали – Гоша.