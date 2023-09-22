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Семья из Воложина спасла аиста – его зовут Гоша, он ходит на прогулки и дружит с другими животными

22 сентября 2023 13:44
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Новости Беларуси. У семьи из Воложина появился необычный сожитель – аист. Около месяца назад птицу принесли соседи, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. У него было ранено крыло. Тогда хозяйка решила, что нужно спасать птицу. Длинноногого отвезли в ветклинику, там пернатому сделали операцию, после нескольких дней он уже отправился домой. Сегодня аист Гоша полноценный член семьи: ходит с хозяйкой на прогулку и даже подружился с другими обитателями усадьбы.

Подробнее о новом соседе семьи из Воложина в сюжете Марии Царикевич.

Семья из Воложина спасла аиста – его зовут Гоша, он ходит на прогулки и дружит с другими животными-1

Аист – символ белорусской земли, также считается, что это священная птица, которая приносит удачу. Поэтому, когда они поселяются возле жилища, хозяева рады. Добрый знак.

Семья из Воложина спасла аиста – его зовут Гоша, он ходит на прогулки и дружит с другими животными-4

На участке семьи Добролет аист появился недавно. Птицу принесли сердобольные соседи. Раненый, обессиленный. До этого на участке жила семья длинноногих, птицы улетели, а опыт общения с аистами остался. Поэтому Зинаида Яковлевна решала взять шефство. И даже имя на семейном совете придумали – Гоша.

Семья из Воложина спасла аиста – его зовут Гоша, он ходит на прогулки и дружит с другими животными-7

Зинаида Добролет:
В гнезде ничего не кушал, не пил – жара была. Я уже переживала. Но слава богу, потом взлетел на землю, стал искать самостоятельно пищу. Но я ему немного помогла.

Подробнее в видео.

# Человек и животные # общество # Мария Царикевич # Фотофакт

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