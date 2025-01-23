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Зафиксировано несколько попыток граждан сфотографировать заполненный бюллетень

23 января 2025 07:56
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За тем, чтобы избирательная кампания проходила в соответствии с законодательством, следят и национальные наблюдатели, а данные передают в Центр общественного наблюдения за выборами, рассказали в программе Новости «24 часа».

Зафиксировано несколько попыток граждан сфотографировать заполненный бюллетень-2

Специалисты отмечают, что в целом белорусы четко знают процедуру голосования. И все же сообщения о нескольких попытках нарушений есть. В центр поступила информация, что было зафиксировано два случая, когда избиратели хотели сфотографировать заполненные бюллетени. Комиссии вовремя отреагировали на инциденты. Белорусам следует помнить, что фото- и видеосъемка заполненного бюллетеня запрещена в целях сохранения тайны голосования. За нарушение предусмотрен штраф в размере до 630 рублей.

# Выборы в Беларуси # Выборы # Президентские выборы

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