Зафиксировано несколько попыток граждан сфотографировать заполненный бюллетень

За тем, чтобы избирательная кампания проходила в соответствии с законодательством, следят и национальные наблюдатели, а данные передают в Центр общественного наблюдения за выборами, рассказали в программе Новости «24 часа».

Специалисты отмечают, что в целом белорусы четко знают процедуру голосования. И все же сообщения о нескольких попытках нарушений есть. В центр поступила информация, что было зафиксировано два случая, когда избиратели хотели сфотографировать заполненные бюллетени. Комиссии вовремя отреагировали на инциденты. Белорусам следует помнить, что фото- и видеосъемка заполненного бюллетеня запрещена в целях сохранения тайны голосования. За нарушение предусмотрен штраф в размере до 630 рублей.