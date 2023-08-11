Уборочная кампания. В Брестской области появился третий 100-тысячник

Новости Беларуси. Брестская область удерживает лидерство по темпам жатвы среди регионов страны. 11 августа там появился третий район, где намолот превысил 100 тысяч тонн зерна. Ежедневно все хозяйства прибавляют 5-6 % убранных площадей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В «Остромечево» практически завершают уборку. Там уже обмолочено 92 % площадей. Работы в полях осталось на 2 дня. Урожайность зерновых на уровне исторического рекорда – 69 центнеров с гектара против прошлогодних 55. Валовый сбор также будет больше, чем в 2022-м. И это несмотря на то, что засуха не пощадила. Богатый урожай определяет и своих лидеров. Люди трудятся в поле семьями.

Валентина Вабищевич, помощник комбайнера сельхозпредприятия «Остромечево»:

Всегда его поддерживаем, приезжаем к нему на поле с детьми. Труд на земле тяжелый.

Николай Вабищевич, комбайнер сельхозпредприятия «Остромечево»:

Но благородный. Почему бы и нет. Хлебушек, он не только за столом, но и в поле. С семьей это намного легче и проще.