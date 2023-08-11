Каждая минута дорога! Посмотрели, как идёт уборочная в Логойском районе

Новости Беларуси. Курс на первый миллион зерна: аграрии Минской области продолжают пополнять каравай. Сейчас в закромах 860 тысяч тонн золота полей, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Это пшеница, ячмень, рожь, тритикале. Средняя урожайность – более 35 центнеров с гектара. В лидерах – Невиж, Дзержинск и Клецк. Активными темпами идут работы и в Логойском районе. Здесь освоили больше половины от запланированных площадей. Подробнее – наш корреспондент Дарья Седун.

Гул комбайнов, палящее солнце, тяжелый колос. Для механизатора Артура Борздыко это уже 17-я уборочная – на его памяти, одна из самых сложных. Весенние морозы, засуха, дожди. Несмотря на все капризы погоды, за рулем нового комбайна «Полесье» в этом сезоне Артур Сергеевич намолотил больше 500 тонн зерна. И это даже близко не предел.