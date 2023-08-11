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Нацбанк: годовая инфляция в июле замедлилась до 2,7%

11 августа 2023 13:45
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Новости Беларуси. Годовая инфляция в июле замедлилась до 2,7 %. Нацбанк опубликовал статистику, которая говорит об устойчивости экономического развития Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Нацбанк: годовая инфляция в июле замедлилась до 2,7%-1

Относительно минувшего июня потребительские цены за месяц увеличились на 0,3 %. Напомним, основными направлениями денежно-кредитной политики, утвержденными указом Президента, инфляция в стране в этом году не должна превысить 7-8 %.

# Инфляция в Беларуси # общество # Фотофакт

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