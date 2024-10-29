Семинар «Справедливая история» собрал более 300 учителей в Минске

Говорили о воссоединении Западной Беларуси и БССР как об акте исторической справедливости. С 28 по 30 октября 1939 года проходило Народное собрание Западной Беларуси, юридически определившее единство белорусского народа. Это событие занимает особое место в процессе государственного строительства нашей страны. Беларусь впервые стала территориально целостной державой.

Вадим Лакиза, директор Института истории Национальной академии наук Беларуси:

Сравнивали те исторические события с современными, которые есть у нас в Республике Беларусь, к примеру, с Белорусским народным собранием. Ищем параллели. И это, в принципе, нормально. Мы неоднократно говорили, что мы смотрим в прошлое, оцениваем, анализируем, учим уроки. Мы живем настоящим. Но все эти мероприятия, все направлено на будущее.