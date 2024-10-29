Прямой эфир

Семинар «Справедливая история» собрал более 300 учителей в Минске

29 октября 2024 06:44
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Более 300 столичных учителей истории собрал семинар «Справедливая история», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Семинар «Справедливая история» собрал более 300 учителей в Минске-2

Говорили о воссоединении Западной Беларуси и БССР как об акте исторической справедливости. С 28 по 30 октября 1939 года проходило Народное собрание Западной Беларуси, юридически определившее единство белорусского народа. Это событие занимает особое место в процессе государственного строительства нашей страны. Беларусь впервые стала территориально целостной державой. 

Семинар «Справедливая история» собрал более 300 учителей в Минске-4

Вадим Лакиза, директор Института истории Национальной академии наук Беларуси:
Сравнивали те исторические события с современными, которые есть у нас в Республике Беларусь, к примеру, с Белорусским народным собранием. Ищем параллели. И это, в принципе, нормально. Мы неоднократно говорили, что мы смотрим в прошлое, оцениваем, анализируем, учим уроки. Мы живем настоящим. Но все эти мероприятия, все направлено на будущее.

Семинар «Справедливая история» собрал более 300 учителей в Минске-6

Выступающие отмечали, что современное белорусское общество систематически сталкивается с попытками извне переписать историю, навязать ему антибелорусские исторические концепции. Поэтому одной из важнейших задач является изучение и популяризация исторического наследия и его презентация обществу.

# История # Государственная политика

Другие новости рубрики

Все новости
Гродненские связисты показали стоящую на вооружении технику
29 октября 2024 06:39

Гродненские связисты показали стоящую на вооружении технику

В чём секрет оздоровления по-белорусски? Анонс «Рецепт настоящего белоруса» – в гостях директор ОАО «Санаторий «Ружанский» Карпечкин
28 октября 2024 19:44

В чём секрет оздоровления по-белорусски? Анонс «Рецепт настоящего белоруса» – в гостях директор ОАО «Санаторий «Ружанский» Карпечкин

Элеонора Качаловская впервые представит Беларусь на международном конкурсе красоты «Мисс Вселенная»
28 октября 2024 19:42

Элеонора Качаловская впервые представит Беларусь на международном конкурсе красоты «Мисс Вселенная»