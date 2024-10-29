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Гродненские связисты показали стоящую на вооружении технику

29 октября 2024 06:39
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Войска связи в Беларуси празднуют 105-летнюю годовщину со дня образования. В честь юбилея в Гродно состоялся необычный день открытых дверей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Гродненские связисты показали стоящую на вооружении технику-2

Военнослужащие 74-го отдельного полка связи впервые провели его на выезде. На школьном стадионе представили выставку основных образцов вооружения военной и специальной техники. Они служат для обеспечения связи между командующими и солдатами на дальних расстояниях.

Гродненские связисты показали стоящую на вооружении технику-4

Владимир Шпакевич, руководитель по военно-патриотическому воспитанию Гродненского государственного колледжа бытового обслуживания населения:
Все настроены посмотреть, узнать побольше о нашей армии, посмотреть оружие, потрогать его. Чтобы ощутить всю силу и мощь нашей страны.

Гродненские связисты показали стоящую на вооружении технику-6

Семен Мальцев, заместитель командира 74-го отдельного полка связи:
На протяжении более 100 лет войска связи играют ключевую роль в обеспечении боеспособности наших Вооруженных Сил. Наша работа направлена на организацию надежной связи и управления информацией, является основой успешного выполнения задач, стоящих перед войсками. Сегодня как никогда мы осознаем важность качественной и безопасной связи. В современных условиях, когда информация становится основным ресурсом, наша работа приобретает особую значимость.

Гродненские связисты показали стоящую на вооружении технику-8

Для гостей приготовили много интересных локаций: выставку военной техники, запуск дрона и презентацию оружия.

# Вооруженные силы Беларуси

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