Гродненские связисты показали стоящую на вооружении технику

Войска связи в Беларуси празднуют 105-летнюю годовщину со дня образования. В честь юбилея в Гродно состоялся необычный день открытых дверей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Военнослужащие 74-го отдельного полка связи впервые провели его на выезде. На школьном стадионе представили выставку основных образцов вооружения военной и специальной техники. Они служат для обеспечения связи между командующими и солдатами на дальних расстояниях.

Владимир Шпакевич, руководитель по военно-патриотическому воспитанию Гродненского государственного колледжа бытового обслуживания населения:

Все настроены посмотреть, узнать побольше о нашей армии, посмотреть оружие, потрогать его. Чтобы ощутить всю силу и мощь нашей страны.

Семен Мальцев, заместитель командира 74-го отдельного полка связи:

На протяжении более 100 лет войска связи играют ключевую роль в обеспечении боеспособности наших Вооруженных Сил. Наша работа направлена на организацию надежной связи и управления информацией, является основой успешного выполнения задач, стоящих перед войсками. Сегодня как никогда мы осознаем важность качественной и безопасной связи. В современных условиях, когда информация становится основным ресурсом, наша работа приобретает особую значимость.