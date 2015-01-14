Семен Шапиро провел прием граждан в Столбцах

Новости Беларуси. Прием граждан в Столбцах провел губернатор Минщины Семен Шапиро. К председателю Миноблисполкома со своими вопросами и проблемами обратились 7 человек. Еще неделю назад таких желающих было около двух десятков. Но большинство вопросов быстро и качественно решили на месте. Жилищные проблемы, работа торговых точек — темы для губернатора знакомы.

Были и те, кто обратился не по адресу. Решить споры между соседями или помочь в уборке прилегающей территории. Поэтому не раз поднималась тема иждивенчества.

Кстати, с 17 января обратиться со своими проблемами и вопросами к губернатору можно будет на прямую телефонную линию. Она будет работать каждую субботу с 9:00 до 12:00. По мнению председателя Миноблисполкома, такая практика будет полезной и поможет быстро решать проблемы, которые возникают. Кстати, некоторые звонки жителей области уже стали поводом для мгновенной реакции руководства области, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.