Кто должен готовить и кто лучше это делает: мужчина или женщина?

В ток-шоу «Такова судьба» на СТВ говорили о людях, которые умеют или не умеют готовить.

Вот что об этом думают жители Минска. Им задавали вопрос: Умеете ли вы готовить?

— Я сам не готовлю.

— Конечно, каждая хозяйка что-то готовит.

— Простую еду. Не так как Юлия Высоцкая. Для этого нужны большие средства.

— Я считаю, что если человек может зажечь плиту, налить в кастрюлю воду, положить туда яйца, он уже умеет готовить.

Хорошо готовить — это как?

Жители Минска:

— С душой, с удовольствием.

— Надо с чувством готовить, чтобы душа лежала.



Что такое, по вашему мнению, хорошо уметь готовить? Для мужчины и для женщины.

Александр Кириенко, шеф-повар:

Это, прежде всего, нужно понимать, что ты делаешь и тот результат, который ты хочешь получить.

Надежда Циркун, кандидат психологических наук, доцент:

Почему именно женщина? Кто первый пришел, тот и у плиты.

Сергей Епихов, хореограф:

Мне кажется, вы не правы, потому как женщина обязана свою лепту принести в семью, приготовить свое «душевное» блюдо, поскольку мужик зарабатывает деньги.

Надежда Циркун, кандидат психологических наук, доцент:

Все зарабатывают среднюю заработную плату по стране.

Александр Кириенко, шеф-повар:

Есть статистика — лучше готовят все-таки мужчины. Женщина кормит, а мужчина творит.