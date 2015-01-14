Кто должен готовить и кто лучше это делает: мужчина или женщина?

В ток-шоу «Такова судьба» на СТВ говорили о людях, которые умеют или не умеют готовить.
Вот что об этом думают жители Минска. Им задавали вопрос: Умеете ли вы готовить?
— Я сам не готовлю.
— Конечно, каждая хозяйка что-то готовит.
— Простую еду. Не так как Юлия Высоцкая. Для этого нужны большие средства.
— Я считаю, что если человек может зажечь плиту, налить в кастрюлю воду, положить туда яйца, он уже умеет готовить.
Хорошо готовить — это как?
Жители Минска:
— С душой, с удовольствием.
— Надо с чувством готовить, чтобы душа лежала.
Что такое, по вашему мнению, хорошо уметь готовить? Для мужчины и для женщины.
Александр Кириенко, шеф-повар:
Это, прежде всего, нужно понимать, что ты делаешь и тот результат, который ты хочешь получить.
Надежда Циркун, кандидат психологических наук, доцент:
Почему именно женщина? Кто первый пришел, тот и у плиты.
Сергей Епихов, хореограф:
Мне кажется, вы не правы, потому как женщина обязана свою лепту принести в семью, приготовить свое «душевное» блюдо, поскольку мужик зарабатывает деньги.
Надежда Циркун, кандидат психологических наук, доцент:
Все зарабатывают среднюю заработную плату по стране.
Александр Кириенко, шеф-повар:
Есть статистика — лучше готовят все-таки мужчины. Женщина кормит, а мужчина творит.