Министерство здравоохранения и Министерство образования Беларуси разработали алгоритм тестирования учащихся на психотропы.

Для проведения тестирования нужно будет обязательное согласие родителей или законных представителей ребенка.

В ходе психосоциального тестирования планируют определять группы риска среди детей. После чего, в случае необходимости, их будут отправлять уже на медосмотры. При этом в каждом учебном заведении такие тестирования будут проходить по своим планам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.