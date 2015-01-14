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Министерство здравоохранения и Министерство образования Беларуси разработали алгоритм тестирования учащихся на психотропы

14 января 2015 10:35
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Министерство здравоохранения и Министерство образования Беларуси разработали алгоритм тестирования учащихся на психотропы.

Для проведения тестирования нужно будет обязательное согласие родителей или законных представителей ребенка.

В ходе психосоциального тестирования планируют определять группы риска среди детей. После чего, в случае необходимости, их будут отправлять уже на медосмотры. При этом в каждом учебном заведении такие тестирования будут проходить по своим планам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # Наркотики

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