14 января в Гродно около сотни делегатов 42 съезда БРСМ встретились с главой региона

Новости Беларуси. 14 января в Гродно около сотни делегатов предстоящего, 42-го, съезда Белорусского республиканского союза молодежи встретились с главой региона. Представительный форум откроется в Минске 19 января.

Все молодежные идеи (от социальных проектов до конкретных бизнес планов) нашли поддержку у местных властей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Андрей Есин, делегат 42-го съезда Белорусского республиканского союза молодежи:

Мы едем, конечно же, на съезд поучаствовать во всех мероприятиях съезда, внести свой вклад в развитие молодежной политики нашей страны. Что касается именно досуга молодежи, то благодаря нашим идеям, которые уже реализованы, были переформированы наши кинотеатры, с помощью проекта «100 идей для Беларуси» воплотился центр фитнеса в нашем бывшем кинотеатре «Восток».

Своеобразным итогом встречи стала и договоренность о совместных мероприятиях к 70-летию великой Победы. А также о реализации проектов в рамках акции «100 идей для Беларуси». Кстати, многие инициированные молодежью проекты уже активно внедряются.