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Зубров в Беларуси хотят расселить по всей стране – в Минприроды разработана специальная программа

21 декабря 2015 07:10
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Новости Беларуси. Зубров в Беларуси хотят расселить по всей стране. Для этого в Минприроды разработана специальная программа. Ее цель – не только сохранить, но и приумножить популяцию крупнейшего наземного млекопитающего Европы.

Сейчас на территории республики насчитывается почти 1300 зубров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ксения Пантелей, начальник отдела биологического разнообразия Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь:
В настоящее время у нас десять микропопуляций. Достаточно много и хороший показатель численности – мы занимаем первое место в мире. Но есть проблема в том, что эти микропопуляции изолированы друг от друга. И наша задача – расселить и дополнить недостающие участки, чтобы зубры могли свободно скрещиваться.

# общество # Зубры в Беловежской пуще # Ксения Пантелей

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