Сотни витебских семей из-за отсутствия обещанных властями коммуникаций не могут достроить свои дома

Новости Беларуси. В Витебске несколько сотен семей не могут достроить свои дома. И все из-за отсутствия коммуникаций. Район коттеджной застройки, несмотря на обещания местной власти, остается без электричества и водопровода.

Ни нормальных дорог, ни водопровода и электричества. Участки, нуждающиеся в улучшении жилищных условий, а это около 300 семей, получили несколько лет назад на бывшем поле сельхозпредприятия. Это окраина Витебска. Многие уже успели возвести дома до самой крыши, а цивилизация сюда так и не пришла.

Сергей Андреев, житель Витебска:

Кредита 3 миллиона приходится платить, квартиру снимать, по сути, строить уже, грубо говоря, тяжело. Если бы были коммуникации немного раньше, можно было бы дом построить, хотя бы часть дома, чтобы можно было жить, платить кредит и не снимать квартиру.

А вот Маша и Миша Медведевы стройку заморозили. Переживают: хотели «берлогу» на окраине Витебска в переносном смысле, а получили – в прямом.

Мария Медведева, житель Витебска:

Вложили 16 тысяч долларов, построили фундамент, но как-то наша инициатива сошла на нет, так как ни дорог, ни электричества. Деньги просто в землю закапывать как-то нецелесообразно. Сейчас уже и хотелось второго ребеночка, но жилищные условия не позволяют.

Многодетная мама Юлия Шаранович и вовсе думает: достраивать дом будет в лучшем случае ее старший сын.

Юлия Шаранович, житель Витебска:

Сын сказал: «Мама, в своей комнате я буду сам делать, как мне хочется, ремонт». А мы с мужем пошутили: «Знаешь, сыночка, наверное, твоя жена там будет делать ремонт так, как ей захочется». Через 8 лет уже, может, и женится.

Людмила Красновская, житель Витебска:

Ежегодно мы несколько раз собираемся, собираем подписи под общими письмами, пишем нашим властям, чтобы решить этот вопрос побыстрее. Нам обещают.

Обещают уже четыре года. За это время семьи из молодых успели превратиться в многодетные. Но заселение в собственные дома пока так и остается в проекте. К слову, когда раздавали участки, как раз проекта на строительство и не было. А пока готовили документы, проходили экспертизу, заключали договоры подряда со строителями, прошло два года.

Сергей Матвеев, заместитель директора по жилищному строительству коммунального предприятия «Капитальное строительство города Витебска»:

Не было наработано проектной документации, поэтому мы, естественно, не успеваем за ходом строительства индивидуальных жилых домов и подтягивать свои сети.

В планах властей на 2016 год – подвести газ, воду, электричество, сделать подъездные дороги. На благоустройство этого района все же обещают выделить деньги. А пока так и несостоявшимся новоселам только и остается, что с тоской смотреть на будущее жилье, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.