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В Витебске побит температурный рекорд, державшийся с 1936 года: 20 декабря – плюс 8 градусов

21 декабря 2015 10:26
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Новости Беларуси. Витебск третьи сутки устанавливает температурные рекорды. Минувшие выходные оказались для города самыми теплыми за всю историю метеонаблюдений: превышены максимумы среднесуточных, дневных и ночных температур.

Так, накануне был побит рекорд, установленный в далеком 1936 году. Если тогда воздух прогрелся лишь до трех градусов, то сейчас столбик термометра показал почти плюс 8.

Текущие сутки также имеют все шансы войти в историю. Уже побит рекорд ночной температуры, а днем синоптики обещают не меньше 8 тепла, что как минимум на полтора градуса больше чем прошлый максимум, установленный в 1982 году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # Погода в Беларуси

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