Семейный капитал, ситуация на финансовом рынке и деревообработка. О чём говорил Лукашенко с Румасом 15 февраля

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: Кратко о ситуации в банке, как удалось нам реализовать замыслы, начиная от лизинга и заканчивая управлением семейного капитала. Там уже, по-моему, у тебя собралось около полумиллиарда долларов.

Сергей Румас, председатель правления ОАО «Банк развития Республики Беларусь»:

495 миллионов долларов.

Александр Лукашенко:

Это огромная сумма. И хорошо, что в свое время на это пошли. Это деньги, которые сегодня работают, и они гарантированно будут получены адресатами – теми детишками сегодня, а завтра – взрослыми людьми, которые могут тратить их на образование и другие вещи. Это вложение не в какие-то там финтифлюшки, а, как у нас принято говорить, в человеческий капитал, в развитие того или иного человека. Поэтому это очень важно.

Школьный автобус мы реализовали в программе, по детишкам-малышам мы договаривались, что мы поможем этим маленьким новорожденным и так далее – закупками оборудования и так далее, и так далее. Знаю, что реализовывается эта программа. Хотел бы услышать, как. Ну, и ваши выводы. Ну, и мнения о ситуации на финансовом рынке. Это тоже важно, вы же специалист, имеющий свою точку зрения, и работали в правительстве не последним человеком. Поэтому подготовка большая, взгляды и кругозор – соответствующие. Поэтому мне важно вашу точку зрения знать.

Ну, и деревообработка. Целый холдинг деревообрабатывающий, который никуда от вас не уйдет. Там или себя погубите или доброе дело для страны сделаете. Я тоже за второе, хотя там уже немало сделано.