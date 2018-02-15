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Семейный капитал, ситуация на финансовом рынке и деревообработка. О чём говорил Лукашенко с Румасом 15 февраля

15 февраля 2018 15:32
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Новости Беларуси. Большие проекты Банка развития в центре внимания Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 15 февраля глава государства принял с докладом председателя правления Банка Сергея Румаса.  

Александра Лукашенко интересовала как в целом ситуация на финансовом рынке, так и работа этой финансовой структуры в социальной сфере. Например, как работает семейный капитал, выполняются проекты банка по поддержке детей.  

Семейный капитал, ситуация на финансовом рынке и деревообработка. О чём говорил Лукашенко с Румасом 15 февраля-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:  
Кратко о ситуации в банке, как удалось нам реализовать замыслы, начиная от лизинга и заканчивая управлением семейного капитала. Там уже, по-моему, у тебя собралось около полумиллиарда долларов.  

Семейный капитал, ситуация на финансовом рынке и деревообработка. О чём говорил Лукашенко с Румасом 15 февраля-4

Сергей Румас, председатель правления ОАО «Банк развития Республики Беларусь»:
495 миллионов долларов.  

Александр Лукашенко:  
Это огромная сумма. И хорошо, что в свое время на это пошли. Это деньги, которые сегодня работают, и они гарантированно будут получены адресатами – теми детишками сегодня, а завтра – взрослыми людьми, которые могут тратить их на образование и другие вещи. Это вложение не в какие-то там финтифлюшки, а, как у нас принято говорить, в человеческий капитал, в развитие того или иного человека. Поэтому это очень важно.  

Школьный автобус мы реализовали в программе, по детишкам-малышам мы договаривались, что мы поможем этим маленьким новорожденным и так далее – закупками оборудования и так далее, и так далее. Знаю, что реализовывается эта программа. Хотел бы услышать, как. Ну, и ваши выводы. Ну, и мнения о ситуации на финансовом рынке. Это тоже важно, вы же специалист, имеющий свою точку зрения, и работали в правительстве не последним человеком. Поэтому подготовка большая, взгляды и кругозор – соответствующие. Поэтому мне важно вашу точку зрения знать.  

Ну, и деревообработка. Целый холдинг деревообрабатывающий, который никуда от вас не уйдет. Там или себя погубите или доброе дело для страны сделаете. Я тоже за второе, хотя там уже немало сделано.  

# общество # Государственная политика в сфере социальной защиты # Сергей Румас # Александр Лукашенко # Фотофакт

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