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40 лет у школьной доски. Звание «Женщина года» получила учительница из Копыля

15 февраля 2018 15:21
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Новости Беларуси. Звание «Женщина года» в номинации «Женщины в науке» получила учительница географии из Копыля Елена Ровба, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. 

40 лет у школьной доски. Звание «Женщина года» получила учительница из Копыля-1

 

Она работает в гимназии №1. Уже 40 лет Елена Сергеевна у доски. И, как опытный педагог, не просто дает знания по своему предмету. Она учит детей рассуждать, делать выводы, выделять главное в материале. Поэтому недаром ученики Елены Сергеевны занимают призовые места на областных и республиканских олимпиадах.  

40 лет у школьной доски. Звание «Женщина года» получила учительница из Копыля-4

Елена Ровба, «Женщина года» в номинации «Женщины в науке»:  
Благодаря детям я получаю это звание. Их трудолюбие, целеустремленности, усидчивости, благодаря поддержке и пониманию со стороны семьи. А я готова всегда помочь, поделиться своими знаниями, поддержать их.  

40 лет у школьной доски. Звание «Женщина года» получила учительница из Копыля-7

40 лет у школьной доски. Звание «Женщина года» получила учительница из Копыля-9

Егор Александрович, «Ученик года», победитель республиканской олимпиады по географии:  
Благодаря ей я начал учить географию, больше познавать и начал видеть окружающий мир. Я начал понимать, что все процессы зависят от географии. Благодаря ей я добился результатов, достижений и в будущем я собираюсь поступать в БГУ на геофак.  

Елена Сергеевна никогда не ставит плохих оценок. Может потому, что ей некому их ставить? Дети своего педагога очень любят, поэтому стараются не подводить.  

40 лет у школьной доски. Звание «Женщина года» получила учительница из Копыля-12

40 лет у школьной доски. Звание «Женщина года» получила учительница из Копыля-14

# общество # Женщины Беларуси # Фотофакт # Елена Ровба # Егор Александрович

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