40 лет у школьной доски. Звание «Женщина года» получила учительница из Копыля

Новости Беларуси. Звание «Женщина года» в номинации «Женщины в науке» получила учительница географии из Копыля Елена Ровба, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Она работает в гимназии №1. Уже 40 лет Елена Сергеевна у доски. И, как опытный педагог, не просто дает знания по своему предмету. Она учит детей рассуждать, делать выводы, выделять главное в материале. Поэтому недаром ученики Елены Сергеевны занимают призовые места на областных и республиканских олимпиадах.

Елена Ровба, «Женщина года» в номинации «Женщины в науке»: Благодаря детям я получаю это звание. Их трудолюбие, целеустремленности, усидчивости, благодаря поддержке и пониманию со стороны семьи. А я готова всегда помочь, поделиться своими знаниями, поддержать их.

Егор Александрович, «Ученик года», победитель республиканской олимпиады по географии:

Благодаря ей я начал учить географию, больше познавать и начал видеть окружающий мир. Я начал понимать, что все процессы зависят от географии. Благодаря ей я добился результатов, достижений и в будущем я собираюсь поступать в БГУ на геофак.