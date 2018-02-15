Прямой эфир

«Нам понадобится молоко, яйца, мука, подсолнечное масло и ещё кое-что». Готовим блины с тёщей Кирилла Клишевича

15 февраля 2018 08:17
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

На Масленицу есть такая традиция, когда зять приходит к теще на блины.  

«Нам понадобится молоко, яйца, мука, подсолнечное масло и ещё кое-что». Готовим блины с тёщей Кирилла Клишевича-1

Марина Кузмицкая, теща Кирилла Клишевича:  
Мы будем готовить традиционные блины, которые вы все умеете готовить, но в них будет одна изюминка, про которую вам расскажу. Нам понадобится молоко, яйца, мука, подсолнечное масло и еще кое-что, о чем я вам попозже расскажу.  

«Нам понадобится молоко, яйца, мука, подсолнечное масло и ещё кое-что». Готовим блины с тёщей Кирилла Клишевича-4

Первое – молоко, разбиваем яйца. Следующий этап – мука, потом добавляем подсолнечное масло. Теперь это надо все размешать.  

Мы каждый год отмечаем Масленицу, у себя во дворе жжем чучело, поем песни.  

Чтобы наши блины получились красивые, желтенькие, мы добавим в наше тесто ложечку куркумы.     

«Нам понадобится молоко, яйца, мука, подсолнечное масло и ещё кое-что». Готовим блины с тёщей Кирилла Клишевича-7

Кирилл Клишевич, участник группы «Тяни-Толкай»:  
Я знаю одну традицию: после совместного поедания блинов, зять возил тещу на санях и в зависимости от того, какая тёща добрая или злая, дорога была ухабистая либо ровная. В моем случае это будет зеркальная поверхность.  

Марина Кузмицкая:  
Теперь приступаем к жарке.  

«Нам понадобится молоко, яйца, мука, подсолнечное масло и ещё кое-что». Готовим блины с тёщей Кирилла Клишевича-10

 

«Нам понадобится молоко, яйца, мука, подсолнечное масло и ещё кое-что». Готовим блины с тёщей Кирилла Клишевича-12

 

# общество # Еда # Фотофакт # Кирилл Клишевич # Масленица # Марина Кузмицкая

Другие новости рубрики

Все новости
Всё об учёбе в Беларуси. Международная выставка «Образование и карьера» открывается в Минске 15 февраля
15 февраля 2018 07:35

Всё об учёбе в Беларуси. Международная выставка «Образование и карьера» открывается в Минске 15 февраля

«В руках вся работа спорится». Как живет постоянный призер «Дожинок» Виктор Мильто
14 февраля 2018 23:38

«В руках вся работа спорится». Как живет постоянный призер «Дожинок» Виктор Мильто

Денежная помощь в организации бизнеса для переселенцев из Украины: проект Красного Креста в Гомельской области
14 февраля 2018 23:29

Денежная помощь в организации бизнеса для переселенцев из Украины: проект Красного Креста в Гомельской области