«Нам понадобится молоко, яйца, мука, подсолнечное масло и ещё кое-что». Готовим блины с тёщей Кирилла Клишевича

На Масленицу есть такая традиция, когда зять приходит к теще на блины.

Марина Кузмицкая, теща Кирилла Клишевича: Мы будем готовить традиционные блины, которые вы все умеете готовить, но в них будет одна изюминка, про которую вам расскажу. Нам понадобится молоко, яйца, мука, подсолнечное масло и еще кое-что, о чем я вам попозже расскажу.

Первое – молоко, разбиваем яйца. Следующий этап – мука, потом добавляем подсолнечное масло. Теперь это надо все размешать.

Мы каждый год отмечаем Масленицу, у себя во дворе жжем чучело, поем песни.

Чтобы наши блины получились красивые, желтенькие, мы добавим в наше тесто ложечку куркумы.