«Нам понадобится молоко, яйца, мука, подсолнечное масло и ещё кое-что». Готовим блины с тёщей Кирилла Клишевича

На Масленицу есть такая традиция, когда зять приходит к теще на блины.
На Масленицу есть такая традиция, когда зять приходит к теще на блины.
Марина Кузмицкая, теща Кирилла Клишевича:
Мы будем готовить традиционные блины, которые вы все умеете готовить, но в них будет одна изюминка, про которую вам расскажу. Нам понадобится молоко, яйца, мука, подсолнечное масло и еще кое-что, о чем я вам попозже расскажу.
Первое – молоко, разбиваем яйца. Следующий этап – мука, потом добавляем подсолнечное масло. Теперь это надо все размешать.
Мы каждый год отмечаем Масленицу, у себя во дворе жжем чучело, поем песни.
Чтобы наши блины получились красивые, желтенькие, мы добавим в наше тесто ложечку куркумы.
Кирилл Клишевич, участник группы «Тяни-Толкай»:
Я знаю одну традицию: после совместного поедания блинов, зять возил тещу на санях и в зависимости от того, какая тёща добрая или злая, дорога была ухабистая либо ровная. В моем случае это будет зеркальная поверхность.
Марина Кузмицкая:
Теперь приступаем к жарке.