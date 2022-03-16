BUDEXPO-2022: в Минске стартует архитектурно-строительная выставка

Новости Беларуси. Крупнейшая в Беларуси архитектурно-строительная выставка BUDEXPO-2022 сегодня, 16 марта, распахнет свои двери в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Крупнейшая в Беларуси архитектурно-строительная выставка BUDEXPO-2022 сегодня, 16 марта, распахнет свои двери в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Ключевое направление международного форума – современное, привлекательное, доступное и комфортное жилье. Площадка дает возможность компаниям продемонстрировать свои достижения и последние разработки в сфере градостроительства, найти партнеров и заключить новые контракты.
Запланирована также обширная деловая программа, дискуссии, круглые столы, бизнес-встречи. Форум примет выставочный центр «БелЭкспо». Посетить его можно будет до 18 марта включительно.