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BUDEXPO-2022: в Минске стартует архитектурно-строительная выставка

16 марта 2022 07:26
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Новости Беларуси. Крупнейшая в Беларуси архитектурно-строительная выставка BUDEXPO-2022 сегодня, 16 марта, распахнет свои двери в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

BUDEXPO-2022: в Минске стартует архитектурно-строительная выставка-1

Ключевое направление международного форума – современное, привлекательное, доступное и комфортное жилье. Площадка дает возможность компаниям продемонстрировать свои достижения и последние разработки в сфере градостроительства, найти партнеров и заключить новые контракты.

BUDEXPO-2022: в Минске стартует архитектурно-строительная выставка-4

Запланирована также обширная деловая программа, дискуссии, круглые столы, бизнес-встречи. Форум примет выставочный центр «БелЭкспо». Посетить его можно будет до 18 марта включительно.

# Выставки в Минске # общество # Фотофакт

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