«Принятие Основного закона – лишь начало пути». Министр образования встретился со студентами в БГПУ им. Танка

Новости Беларуси. Беларусь 15 марта отметила День Конституции, который стал еще и новой главой нашей истории. В силу вступили принятые на республиканском референдуме конституционные изменения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Нынешний Основной закон – проект народный, созданный исключительно для белорусов. Поэтому о вступлении в обновленные права и обязанности говорили с разных трибун и площадок. Одной из них стал Белорусский государственный педагогический университет.

Министр образования и руководство вуза встретились со студентами и представителями молодежных объединений. Спикеры отметили, что формирование гражданской позиции должно основываться на любви и уважении к Родине. Обновленная Конституция подтверждает: Беларусь – социально ориентированное государство. Огромное внимание в стране уделяется образованию, науке и культуре, но центральное место занимает молодежь. Ведь именно от молодого поколения зависит будущее страны.