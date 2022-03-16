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«Принятие Основного закона – лишь начало пути». Министр образования встретился со студентами в БГПУ им. Танка

16 марта 2022 06:52
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Новости Беларуси. Беларусь 15 марта отметила День Конституции, который стал еще и новой главой нашей истории. В силу вступили принятые на республиканском референдуме конституционные изменения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Нынешний Основной закон – проект народный, созданный исключительно для белорусов. Поэтому о вступлении в обновленные права и обязанности говорили с разных трибун и площадок. Одной из них стал Белорусский государственный педагогический университет.

«Принятие Основного закона – лишь начало пути». Министр образования встретился со студентами в БГПУ им. Танка-1

Министр образования и руководство вуза встретились со студентами и представителями молодежных объединений. Спикеры отметили, что формирование гражданской позиции должно основываться на любви и уважении к Родине. Обновленная Конституция подтверждает: Беларусь – социально ориентированное государство. Огромное внимание в стране уделяется образованию, науке и культуре, но центральное место занимает молодежь. Ведь именно от молодого поколения зависит будущее страны.

«Принятие Основного закона – лишь начало пути». Министр образования встретился со студентами в БГПУ им. Танка-4

Андрей Иванец, министр образования Беларуси:
Принятие Основного закона – это всего лишь начало пути. Мы должны понимать, что предстоит сделать еще очень многое. И от того, как мы трансформируем в жизнь те положения, которые сегодня заложены и в части воспитания молодежи, и в части сохранения исторической памяти, и в части воспитания в нашей системе образования гражданина и патриота нашей страны, зависит то, какая будет наша страна не только сегодня, но и завтра.

«Принятие Основного закона – лишь начало пути». Министр образования встретился со студентами в БГПУ им. Танка-7

Модернизированная Конституция дополнена статьей, по которой государство способствует духовному, нравственному, интеллектуальному и физическому развитию молодежи. Это оградит от деструктивных влияний извне и направит энергию в созидательное русло.

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# Государственная политика в области образования # общество # Андрей Иванец # Фотофакт

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