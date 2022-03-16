«Решил приехать на дачу, навести порядок, а потом весь этот мусор спалить». О чём предупреждают спасатели?

Новости Беларуси. В стране начался сезон весенних палов сухой травы. Хорошая погода подтолкнула белорусов к активным работам на приусадебных участках. Многие уже открыли дачный сезон и готовят грядки для будущего урожая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Между тем с начала весны в МЧС фиксируют тревожную статистку. Март и апрель – месяцы, когда случаи возгорания сухой травы бьют рекорды. Несмотря на минусовую погоду, только в Могилевской области спасатели тушили возгорание сухостоя уже 15 раз. Весенние палы наносят серьезный урон окружающей среде и могут привести к масштабным пожарам в лесах и на торфяниках.

Иван Попов, старший инспектор Могилевского РОЧС:

Проводим профилактическую работу с населением, беседуем с людьми, рассказываем про административную ответственность за нарушения правил пожарной безопасности, за палы весенние. В случае выявления каких-то нарушений составляются административные протоколы, виновные лица привлекаются к административной ответственности.

Николай Шнейзеров, житель Могилева:

Погода хорошая. Решил приехать на дачу, навести немножко порядок, а потом весь этот мусор спалить. Сейчас был инспектор, он провел инструктаж, что в тихую безветренную погоду можно дальше от дома, чтобы там расстояние было и чтобы под контролем все это было.