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«Решил приехать на дачу, навести порядок, а потом весь этот мусор спалить». О чём предупреждают спасатели?

16 марта 2022 07:25
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Новости Беларуси. В стране начался сезон весенних палов сухой травы. Хорошая погода подтолкнула белорусов к активным работам на приусадебных участках. Многие уже открыли дачный сезон и готовят грядки для будущего урожая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Решил приехать на дачу, навести порядок, а потом весь этот мусор спалить». О чём предупреждают спасатели?-1

Между тем с начала весны в МЧС фиксируют тревожную статистку. Март и апрель – месяцы, когда случаи возгорания сухой травы бьют рекорды. Несмотря на минусовую погоду, только в Могилевской области спасатели тушили возгорание сухостоя уже 15 раз. Весенние палы наносят серьезный урон окружающей среде и могут привести к масштабным пожарам в лесах и на торфяниках.

«Решил приехать на дачу, навести порядок, а потом весь этот мусор спалить». О чём предупреждают спасатели?-4

Иван Попов, старший инспектор Могилевского РОЧС:
Проводим профилактическую работу с населением, беседуем с людьми, рассказываем про административную ответственность за нарушения правил пожарной безопасности, за палы весенние. В случае выявления каких-то нарушений составляются административные протоколы, виновные лица привлекаются к административной ответственности.

«Решил приехать на дачу, навести порядок, а потом весь этот мусор спалить». О чём предупреждают спасатели?-7

Николай Шнейзеров, житель Могилева:
Погода хорошая. Решил приехать на дачу, навести немножко порядок, а потом весь этот мусор спалить. Сейчас был инспектор, он провел инструктаж, что в тихую безветренную погоду можно дальше от дома, чтобы там расстояние было и чтобы под контролем все это было.

«Решил приехать на дачу, навести порядок, а потом весь этот мусор спалить». О чём предупреждают спасатели?-10

В 2021 году в Могилевской области из-за «пущеного» огня произошло около сотни пожаров. На таких возгораниях погибли два человека. К слову, спасатели напоминают, что поджигателям грозит немалый штраф – до 1 000 рублей.

# Правила безопасности # общество # Иван Попов # Николай Шнейзеров # Фотофакт

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