48 дней до Великой Победы: 23 марта 1945 года войска 3-го Белорусского фронта ведут бои на побережье залива Фриш Гаф

Новости Беларуси. 48 дней до Великой Победы. Телеканал СТВ продолжает обратный отсчет до главной исторической даты XX века. 23 марта 1945 года войска 3-го Белорусского фронта ведут бои на побережье залива Фриш Гаф.

Тем временем в Беларуси начинают восстанавливать сельское хозяйство. Воронежская и Рязанская области отгружают для колхозов Минской области свыше 600 тонн пшеницы и полторы тонны овса.

Белорусские инженерно-технические и научные работники отправляются на поиски вывезенного промышленного оборудования.

Продолжаем вспоминать те страшные годы военного лихолетья. Сын бывшего мэра Минска Василия Ивановича Шарапова делится боевой историей своего отца.

Владимир Шарапов, сын ветерана Великой Отечественной войны:

Это уже было на территории Беларуси, началась операция «Багратион», освобождение Беларуси. Василий Иванович вместе с радистом выдвинулся далеко за линию переднего фронта для того, чтобы корректировать огонь своего дивизиона. Их засекло немецкое наблюдение, по ним открыли огонь. И снаряд точненько угодил в них. Рацию и радиста вообще разнесло, а Василий Иванович получи тяжелое ранение. Он пополз к шоссе Минск – Москва, там его уже бойцы подобрали и отвезли в госпиталь. Но в виду того, что достаточно долго везли, уже гангрена началась и ногу ему спасти не удалось.

Ежедневно зрители СТВ делятся своим видением тех далеких военных дней. Участники боевых действий, историки, экскурсоводы, дети, звезды эстрады и спортсмены расскажут о том, что помнят, что узнали от своих отцов и дедов.

Если вы хотите поделиться своей историей, позвоните по телефонам «горячей линии» СТВ. До Великой Победы оставалось 48 дней, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.