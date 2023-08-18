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«Сельскохозяйственная техника года». Крупский машиностроительный завод победил в республиканском конкурсе

18 августа 2023 18:08
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Новости Беларуси. Лидеры промышленности Беларуси – 2023. Крупский машиностроительный гигант стал победителем республиканского конкурса в номинации «Сельскохозяйственная техника года», сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

«Сельскохозяйственная техника года». Крупский машиностроительный завод победил в республиканском конкурсе-1

Сегодня здесь расширяют производственные мощности и разрабатывают новые модели оборудования для аграрного комплекса. Например, конвейерная зерносушилка производительностью 30 тонн в час. Она позволяет сушить не только зерно, но и травы. Еще одна разработка – мобильная зерносушилка для фермерских хозяйств. В планах – расширять производственные мощности.

«Сельскохозяйственная техника года». Крупский машиностроительный завод победил в республиканском конкурсе-4

Андрей Ладовский, директор предприятия по производству сельскохозяйственной техники:
Нами разработан бизнес-план, который сейчас находится на рассмотрение в Государственном комитете по науке и технологиям. После планируем получить финансирование в рамках проекта «Одни район – один проект» и построить еще порядка 10 тысяч мплощадей, что позволит нам в разы увеличить объем производства, повысить качество и создать определенное количество новых рабочих мест.

«Сельскохозяйственная техника года». Крупский машиностроительный завод победил в республиканском конкурсе-7

Для увеличения объемов производства на заводе провели модернизацию: линия пополнилась двумя станками лазерной резки. В год на Крупском машиностроительном предприятии выпускают более 200 единиц различной сельхозтехники. Продукция пользуется спросом не только у нас в стране, но и в России. Сейчас осваивают рынок Дальнего Востока.

# Предприятия Беларуси # общество # Андрей Ладовский # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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