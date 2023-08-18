«Сельскохозяйственная техника года». Крупский машиностроительный завод победил в республиканском конкурсе

Новости Беларуси. Лидеры промышленности Беларуси – 2023. Крупский машиностроительный гигант стал победителем республиканского конкурса в номинации «Сельскохозяйственная техника года», сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Сегодня здесь расширяют производственные мощности и разрабатывают новые модели оборудования для аграрного комплекса. Например, конвейерная зерносушилка производительностью 30 тонн в час. Она позволяет сушить не только зерно, но и травы. Еще одна разработка – мобильная зерносушилка для фермерских хозяйств. В планах – расширять производственные мощности.

Андрей Ладовский, директор предприятия по производству сельскохозяйственной техники:

Нами разработан бизнес-план, который сейчас находится на рассмотрение в Государственном комитете по науке и технологиям. После планируем получить финансирование в рамках проекта «Одни район – один проект» и построить еще порядка 10 тысяч м2 площадей, что позволит нам в разы увеличить объем производства, повысить качество и создать определенное количество новых рабочих мест.