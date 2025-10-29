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Антитеррористические учения пройдут в Пуховичском районе 29-30 октября

29 октября 2025 08:02
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Учения по проверке готовности госорганов к реагированию на акты терроризма пройдут в Пуховичском районе. Проведение мероприятий запланировано на 29 и 30 октября. Об этом сообщает пресс-служба КГБ Беларуси, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В учениях примут участие подразделения Министерства обороны, МВД, МЧС, Следственного комитета, Комитета государственной безопасности и других органов. Сценарием тренировки предусмотрены задействование военной и иной специальной техники, усиленный контроль и ограничение дорожного движения в зоне проведения мероприятий.

# Военные учения

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