Антитеррористические учения пройдут в Пуховичском районе 29-30 октября

Учения по проверке готовности госорганов к реагированию на акты терроризма пройдут в Пуховичском районе. Проведение мероприятий запланировано на 29 и 30 октября. Об этом сообщает пресс-служба КГБ Беларуси, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В учениях примут участие подразделения Министерства обороны, МВД, МЧС, Следственного комитета, Комитета государственной безопасности и других органов. Сценарием тренировки предусмотрены задействование военной и иной специальной техники, усиленный контроль и ограничение дорожного движения в зоне проведения мероприятий.