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Лукашенко: Беларусь рассчитывает на углубление и интенсификацию отношений с Турцией

29 октября 2025 08:03
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Беларусь рассчитывает на углубление и интенсификацию отношений с Турцией. Об этом говорится в поздравлении Александра Лукашенко своему турецкому коллеге, а также народу этой страны с Днем Республики, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Белорусский лидер отметил успехи Турции во всех отраслях экономики и государственном развитии.

Лукашенко: Беларусь рассчитывает на углубление и интенсификацию отношений с Турцией-2

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Минск и Анкара – надежные партнеры, которые имеют многогранные и плодотворные связи в различных сферах – от торговли и инвестиций до культурного и гуманитарного обменов. Уверен, что дальнейшая позитивная динамика двусторонних контактов будет способствовать углублению и интенсификации отношений на пользу народов наших стран.

# Александр Лукашенко # Турция # Беларусь-Турция

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