Лукашенко: Беларусь рассчитывает на углубление и интенсификацию отношений с Турцией

Беларусь рассчитывает на углубление и интенсификацию отношений с Турцией. Об этом говорится в поздравлении Александра Лукашенко своему турецкому коллеге, а также народу этой страны с Днем Республики, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Белорусский лидер отметил успехи Турции во всех отраслях экономики и государственном развитии.