Сельхозпредприятия Минского района приступили ко второму укосу трав
Новости Беларуси. Сельхозпредприятия Миншчыны начали второй укос трав. На аграрии собрали уже около 30 тысяч гектров, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Полевой процесс в большинстве зависит от погоды. Так, в некоторых районах второй укос начался параллельно с первым. Из-за засухи, в 2018 году больше везет районам, где сохранился минимальный запас влаги.
Сергей Примаченко, заместитель председателя комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Миноблисполкома:
Каждый день определенные участки подходят. Они расположены где-то и на низинных участках, где-то – на торфяно-болотных. Тоже и злаковые подходят травы. Самое главное, у нас созданы кормовые лаборатории, мы находим самый пик белка. Когда наступает самый пик белка и сахара, мы начинаем убирать. Например, люцерна, мы смотрим, чтобы было 24-25% сырого протеина. Это самое главное для нас – максимально собрать сырой протеин с гектара.
По итогам первого укоса в области заготовили 1,5 миллиона тонн сенажа и более 100 тысяч тонн сена. Больше всех из-за засухи пострадал Несвижский район - там выгорела пятая часть трав.