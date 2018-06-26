Сельхозпредприятия Минского района приступили ко второму укосу трав

Новости Беларуси. Сельхозпредприятия Миншчыны начали второй укос трав. На аграрии собрали уже около 30 тысяч гектров, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Полевой процесс в большинстве зависит от погоды. Так, в некоторых районах второй укос начался параллельно с первым. Из-за засухи, в 2018 году больше везет районам, где сохранился минимальный запас влаги.