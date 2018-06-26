Аэростат в форме сердца и 1000 шаров в цветах белорусского флага. Стало известно о самых ярких моментах Дня Независимости

Новости Беларуси. Беларусь готовится масштабно встретить День Независимости, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ. О том, какие моменты будут наиболее зрелищными, 26 июня рассказали журналистам.

Организаторы обещают немало новинок. Так, к примеру, 3 июля в небо над Минском поднимется аэростат в форме сердца и 1000 шаров в цветах белорусского флага. А во время самого парада пройдет театрализованный эпизод «Мой родны кут». На нарядах самых юных участников представления будут названия всех городов и деревень, что весьма символично в Год малой родины. Это яркое шоу создадут порядка 2 тысяч белорусов.

Жанна Романович, председатель Комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома:

В городе Минске в целом проживает 2358 ветеранов Великой Отечественной войны, чуть более 2500 – лиц, пострадавших от последствий войн.

Все наши учреждения бытового обслуживания проводят акции по предоставлению ветеранам бесплатных услуг – парикмахерских, по чистке форменной одежды.

Акция «Наша забота – ветеранам» проходит при активной поддержке наших волонтеров. Прежде всего, это Белорусский республиканский союз молодежи – они наши самые надежные помощники. Кроме этого, Белорусский Красный Крест. Коллеги тоже приходят в квартиры к ветеранам и оказывают помощь и поддержку. Ну и, конечно же, школьники.

В основных мероприятиях будут участвовать около 200 ветеранов. Тех, кто по состоянию здоровья не сможет присутствовать на параде, поздравят дома.

Праздничная программа завершится гала-концертом, который начнется в 21 час у стелы «Минск – город-герой». А в 23.00 минчан и гостей столицы ожидает традиционный флешмоб «Споем гимн вместе» и 10-минутный салют в 30 залпов. Яркие выстрелы не будут прерываться ни на секунду – такого в Минске еще не видели никогда.