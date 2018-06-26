«Беларуси есть чем поделиться, что рассказать». Молодёжный профсоюзный форум «ТЕМП-2018» стартовал в Минске

Новости Беларуси. Представители профсоюзных организаций из двух десятков стран собрались на масштабном форуме в Минске, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

За неделю двум сотням активистов предстоит пообщаться с представителями бизнеса, поделиться опытом своих стран в развитии профсоюзного движения, защите прав и предоставлении льгот трудящимся. В центре внимания также развитие «зеленой» и цифровой экономики. Примечательно, что на открытие форума «Темп-2018» его участники приехали на белорусских электробусах.

Михаил Орда, председатель Федерации профсоюзов Беларуси:

Проблемы или вопросы, которые есть и которые активно обсуждает сегодня весь мир, Международная организация труда – мы недавно обсуждали это на форуме. Можно назвать его «взрослым» профсоюзным форумом, где было порядка 38 стран, представители от профсоюзов, которые также привезли свои практики и форматы.

Мы предлагаем молодежи пообсуждать и быть причастной к этому обсуждению. «Зеленая» экономика – это будущее экономики. Сегодня надо к этому готовиться, тем более, у Беларуси есть чем поделиться, что рассказать и что показать.