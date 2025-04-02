Сельхозклассы с тракторами МТЗ хотят создать в челябинском университете – Глухарёв

Большой потенциал у наших стран и в производстве сельхозтехники. На полях Союза – свыше 60 % агромашин российского и белорусского производства. В ближайшие годы эта доля может вырасти, как считают эксперты, Беларусь и Россия смогут полностью уйти от зарубежных комплектующих.

Дмитрий Глухарев, министр международного и межрегинонального сотрудничества Челябинской области России:

В первую очередь, здесь можно отметить сотрудничество по тракторостроению. Все вы знаете, Челябинский тракторный завод «ЧТЗ – Уралтрак», производит трактора своего рода. В Беларуси трактора другого типа. Есть сотрудничество по различным компонентам тракторов, по производству. Есть переговоры о том, чтобы открыть класс в сельскохозяйственном университете, где будут представлены трактора МТЗ.