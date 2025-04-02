Сын всегда носил его с собой! Внучка бойца Красной армии прочитала последнее письмо деда с фронта

Мелодии, наполненные патриотизмом и верой в Победу. Фронтовые письма – бессмертная связь с родными. Плакаты, которые развешены по городам и селам, призывают к единству и силе. Ордена и медали, сверкающие на груди ветеранов, олицетворяют подвиги и жертвы, принесенные во имя мира. Каждый из этих символов – песни, письма, плакаты, ордена и медали – создает величественное полотно истории, в котором переплетаются смелость, любовь и надежда. Они напоминают нам, что Победа – это не только триумф на поле боя, но и крепкая связь между людьми, которые боролись за общий идеал.

Здравствуйте, дорогая моя семья. Разрешите вам передать мой фронтовой привет. Я выехал из дома и прибыл в часть, пока чувствую себя хорошо. На фронте участвую уже второй месяц. Бью немецкую сволочь с такой храбростью и мужеством! Дорогая моя жена Аня. Вот когда я вспомнил все прошлое, когда мы были в руках немецкого фашизма, и теперь я сам увидел, что представляет собой наш народ, наша Красная армия. Она сильна и непобедима.

Учитель русского языка и литературы Татьяна Михайловна Нагорная несколько раз в году проводит уроки памяти. В руках – письмо деда. Личная переписка Николая Бекреня с близкими. Сегодня этим ребятам трудно представить, какой ценой давались шаги победителей. Но письмо – живой документ, который связывает прошлое и сегодня.

Николай Николаевич отправился на фронт, оставив в тылу молодую жену и трехлетнего сына. Дошел до Будапешта и о каждом боевом пути рассказывал при помощи бумаги и карандаша. Рассказывал тем, кто его ждал. К сожалению, объятия и подбрасывание сына вверх остались лишь прописями на бумаге. Николай погиб, но его последнее письмо всю жизнь согревало сердце любящего сына.

Татьяна Нагорная, внучка бойца Красной армии Николая Бекреня:

Он хранил это письмо у себя в бумажнике и носил его каждый день на работу. Это, конечно, настолько нужно любить своего отца, настолько гордиться им, чтобы около 40 лет носить в себе эти строки. Меня настолько впечатлила эта история, и я, конечно, буду рассказывать об этом своим детям и внукам. Это многого стоит.

Уже долгое время нет папы, а память о его искренности, о его любви к своему отцу, к тем печальным событиям Великой Отечественной войны навсегда останется в наших сердцах.