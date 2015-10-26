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Селфи в зеркале и губы «уточкой»: в Лондоне прошел первый чемпионат мира по селфи

26 октября 2015 17:55
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Новости Великобритании. Первый чемпионат мира по селфи прошел в минувшие выходные в Лондоне. В финале встретились 30 человек, они должны были продемонстрировать свое мастерство в пяти дисциплинах, среди которых – селфи в зеркале, фото с гримасой, и наконец, самое популярное – губы «уточкой».

Победительницей чемпионата стала Кейти Грантс. В награду девушка получила £ 1000 и золотую селфи-палку.

Селфи в зеркале и губы «уточкой»: в Лондоне прошел первый чемпионат мира по селфи-1


Кейти Грантс, победитель первого чемпионата мира по селфи 

Популярные «себяшки» в буквальном смысле захватили мир. Политики, спортсмены, звезды сцены и шоу-бизнеса непрестанно радуют своих фанатов новыми самоснимками. 

Селфи: дефицит в общении, невинная забава или нарциссизм в чистом виде? Ответы на эти вопросы искали в программе «Утро. Студия хорошего настроения» (видео здесь). 

# общество # Фотофакт # Селфи # Кейти Грантс

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