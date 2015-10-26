Селфи в зеркале и губы «уточкой»: в Лондоне прошел первый чемпионат мира по селфи
Новости Великобритании. Первый чемпионат мира по селфи прошел в минувшие выходные в Лондоне. В финале встретились 30 человек, они должны были продемонстрировать свое мастерство в пяти дисциплинах, среди которых – селфи в зеркале, фото с гримасой, и наконец, самое популярное – губы «уточкой».
Победительницей чемпионата стала Кейти Грантс. В награду девушка получила £ 1000 и золотую селфи-палку.
Кейти Грантс, победитель первого чемпионата мира по селфи
Популярные «себяшки» в буквальном смысле захватили мир. Политики, спортсмены, звезды сцены и шоу-бизнеса непрестанно радуют своих фанатов новыми самоснимками.
Селфи: дефицит в общении, невинная забава или нарциссизм в чистом виде? Ответы на эти вопросы искали в программе «Утро. Студия хорошего настроения» (видео здесь).