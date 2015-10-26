Селфи в зеркале и губы «уточкой»: в Лондоне прошел первый чемпионат мира по селфи

Новости Великобритании. Первый чемпионат мира по селфи прошел в минувшие выходные в Лондоне. В финале встретились 30 человек, они должны были продемонстрировать свое мастерство в пяти дисциплинах, среди которых – селфи в зеркале, фото с гримасой, и наконец, самое популярное – губы «уточкой».



Победительницей чемпионата стала Кейти Грантс. В награду девушка получила £ 1000 и золотую селфи-палку.