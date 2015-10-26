Минск-Одесса: новый рейс открыл белорусский авиаперевозчик

Новости Беларуси. Беларусь все больше задействует географическое положение и воздушный потенциал. Новый рейс Минск-Одесса белорусских авиалиний рассчитан на туристов, бизнесменов, а также для транзитных пассажиров через нашу страну. О сотрудничестве в сфере туризма и не только – с высоты в десять тысяч метров репортаж корреспондента программы Новости «24 часа» на СТВ.

Элеонора Лутович, СТВ:

Здравствуйте, уважаемы телезрители, наша компания рада приветствовать вас у экранов телевизоров. Наш полет проходит замечательно. Через полтора часа мы приземлимся в аэропорту Одессы. Вам желаем приятного просмотра.

Десятки тысяч метров над землей. Температура за бортом около пятидесяти градусов со знаком минус. За последние несколько месяцев повеяло холодом и в отношениях между авиаперевозчиками России и Украины. В итоге, не удел остались пассажиры обеих сторон.

Альтернативу предложили белорусские авиалинии, возобновив при этом некогда популярное направление. Владимир один из тех, для кого Минск стал точной пересадки из Москвы в Одессу.

Владимир, пассажир:

Это моя Родина. Там у меня еще жива мать, ей 90 лет. Я к ней и лечу.

Жить на два города для жены моряка привычное дело, а вот добираться на поездах и автобусах – занятие малоприятное и утомительное. Видимо поэтому, находясь уже на борту самолета, Марина по привычке к супругу не летит, а едет.

Марина, пассажир:

Еду встретить мужа из рейса, а потом к детям домой, в Минск.

Теперь вместо привычного для Марины стука колес гул самолета, а небесной красоты пейзажи в иллюминаторе вскоре сменяют очертания домов и посадочной полосы. Температура за бортом +15. Одесса встречает гостей теплым приемом.

Игорь Чергинец, заместитель генерального директора ОАО «Авиакомпания «Белавиа»:

Хорошо, что мы начали. Будут пассажиры летом, когда будут наши отдыхающие белорусы в Одессу прилетать. Сейчас основной пассажиропоток – это транзитные пассажиры из Одессы через Минск в пункты Российской Федерации.

Виталий Портянко, директор ООО «Международный аэропорт Одесса»:

Наличие прямого авиасообщения, которое позволяет предоставить всю сетку маршрутов, которыми обладает аэропорт «Минск», сможет удовлетворить и предоставить качественный и хороший продукт жителям нашего региона.

Наряду с новым туристическим для белорусов направлениями «Белавиа» планирует увеличить количество рейсов между Минском и Киевом. Не исключено, что в скором времени ближе к столице Беларуси станет Харьков. В общем, из Минска сегодня можно улететь в 28 стран мира.