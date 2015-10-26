«Поезд ООН» сделал остановку в Бресте 26 октября

Новости Беларуси. Беларусь рассматривает ООН как универсальную организацию для решения ключевых вопросов современности. Об этом 26 октября шла речь в Совете Министров на встрече с помощником генерального секретаря Организации Объединенных Наций.

Наша страна, как государство-учредитель самого мирного союза, продолжает отмечать 70-летнюю годовщину образования ООН. Сегодня центром празднований стал Брест. О том, что происходило в городе над Бугом и о темах, которые звучали в Минске – в сюжете программы Новости «24 часа» на СТВ.

Они мастерски фехтуют, пишут картины и даже берут интервью у кумиров –живут полноценной жизнью. Натальи Бяковой – 19. Девушка осваивает профессию сценариста и прикладывает массу усилий, чтобы написать сценарий собственной жизни.

Наталья Бякова:

Я хочу изменить мировоззрение людей, общества вокруг меня, ведь мне в этом обществе жить.

Виртуальная экскурсия для незрячих, мастер-классы по вождению инвалидного кресла – в Бресте проблемам «включения» в полноценную жизнь людей с ограниченными возможностями уделили особое внимание.

Как сделать город комфортным абсолютно для каждого человека, обсуждали сегодня и на необычной парламентской сессии. В прошлом году Брест получил статус «города, дружественного детям», и теперь юные брестчане участвуют в решении самых важных вопросов в жизни города.

Виктория Лозюк, координатор программы ЮНИСЕФ в Беларуси по вопросам здоровья и развития детей и подростков:

В рамках созданного детского и молодежного парламента они предлагают идеи, у них масса всевозможных творческих инициатив, которые они обсуждают, и потом приходят к власти, и власть уже слушает их.

Этот проект популярен во всём мире. Выполнить требования, которые совпадают с основными пунктами международной Конвенции о правах ребёнка, на сегодня смогли 900 городов мира – среди них 22 белорусских.

Представители ООН подчёркивают: наша страна – активный участник многих международных инициатив. Так, с 2006 в Бресте работает центр временного размещения мигрантов. Здесь в комфортных условиях кандидаты на статус «беженцев» ожидают документы для легального пребывания. Корпус рассчитан на 12 человек, приют здесь уже получили больше полутора сотен выходцев из стран ближнего и дальнего зарубежья.

Тимофей Солодков, советник по правовым вопросам представительства Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев в Республике Беларусь:

Мы четко видим многократное количество заявителей, которые обратились к нам из-за кризиса в Украине, так и в связи с длящимся уже 4 года конфликтом в Сирии.

По различным проектам ООН из Евросоюза в нашу страну за последние годы привлечены миллионы евро, и эта работа будет продолжена.

Рашед Мустафа Сарвар, Представитель Детского Фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Беларуси:

Беларусь имеет очень хорошую инфраструктуры и доступ. Это два основных условия, которые нужны для развития.

Беларусь смотрит на ООН как на универсальную организацию для решения ключевых вопросов современности. Об этом сегодня уже говорили в Совете Министров на встрече с помощником генерального секретаря Организации Объединенных Наций. Одна из тем разговора — о роли ООН в обеспечении устойчивого развития во всех уголках планеты. В том числе и при содействии Беларуси.

Джихан Султаноглу, помощник генерального секретаря ООН:

Беларусь, являясь страной-учредителем Организации Объединенных Наций, играет особую роль в ООН. Точно так же, как и ООН играет особую роль в жизни Республики Беларусь. Наше сотрудничество продолжается на протяжении нескольких десятилетий. И оно показывает очень хорошие результаты. Поэтому мы уверены, что и цели устойчивого развития будут успешно реализованы в вашей стране.

А тем временем белорусскому проекту, посвященному 70-летию организации – «поезду ООН», предстоит сделать еще четыре остановки. После двухдневного визита в Брест следующий на очереди – Гомель. Возможно, этот маршрут станет еще одной мирной инициативой ответственной миссии, которую сегодня несут страны ООН.