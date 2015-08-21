Селфи: дефицит в общении, невинная забава или нарциссизм в чистом виде?

Казалось бы, на первый взгляд забавные и веселые фото. Комичные рожицы, оригинальные ситуации, губки бантиком. Но ради смеха ли? Прийти к конкретному выводу сложно.

Она не видит в селфи ничего плохого. По мнению Валерии, наоборот - это хороший способ не докучать родителям и друзьям постоянными просьбами сфотографировать. Да и кто как не ты сам себя «щелкнешь» в выгодном ракурсе?!

Популярные «себяшки» в буквальном смысле захватили мир. Политики, спортсмены, звезды сцены и шоу-бизнеса непрестанно радуют своих фанатов новыми самоснимками. Буквально месяц назад на своем концерте король поп-сцены Филипп Киркоров сделал вот такое массовое видео–селфи с поклонниками.

Сегодня гаджет для «себяшки» набирает популярность день ото дня. Миллионы селфи выкладываются в Сеть ежедневно. Теперь не нужно делать фото с каждым другом по очереди. Влезут все и сразу. И все же одни считают селфи – невинной забавой, другие нарциссизмом в чистом виде.

Как говорится, «все хорошо в меру»! Врачи давно назвали страсть к самофотографированию заболеванием. Даже один снимок в день – уже повод задуматься.