Прямой эфир

Селфи: дефицит в общении, невинная забава или нарциссизм в чистом виде?

21 августа 2015 09:57
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Казалось бы, на первый взгляд забавные и веселые фото. Комичные рожицы, оригинальные ситуации, губки бантиком. Но ради смеха ли? Прийти к  конкретному выводу сложно.

Она не видит в селфи ничего плохого. По мнению Валерии, наоборот  - это хороший способ не докучать родителям и друзьям постоянными просьбами сфотографировать. Да и кто как не ты сам себя  «щелкнешь» в выгодном ракурсе?!

Популярные «себяшки» в буквальном смысле захватили мир. Политики, спортсмены, звезды сцены и шоу-бизнеса непрестанно радуют своих фанатов новыми самоснимками. Буквально месяц назад на своем концерте король поп-сцены Филипп Киркоров сделал вот такое массовое видео–селфи с поклонниками. 

Сегодня гаджет для «себяшки» набирает популярность день ото дня. Миллионы селфи выкладываются в Сеть ежедневно. Теперь не нужно делать фото с каждым другом по очереди. Влезут все и сразу. И все же одни считают селфи – невинной забавой, другие нарциссизмом в чистом виде.

Как говорится, «все хорошо в меру»! Врачи давно назвали страсть к самофотографированию заболеванием. Даже один снимок в день – уже повод задуматься.

# Консультация психолога # Екатерина Забенько # Это интересно # Селфи # Виктория Ходосок

Другие новости рубрики

Все новости
Жизнь и судьба Юрия Мороза, генерального директора ОАО «Беловежский»
21 августа 2015 09:33

Жизнь и судьба Юрия Мороза, генерального директора ОАО «Беловежский»

К 1 сентября в Беларуси закупят около сотни школьных автобусов
21 августа 2015 08:02

К 1 сентября в Беларуси закупят около сотни школьных автобусов

Первая специализированная выставка «Евразийский картофель» открылась в Столбцовском районе
20 августа 2015 13:27

Первая специализированная выставка «Евразийский картофель» открылась в Столбцовском районе