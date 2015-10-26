В Гомеле проходит заключительный этап олимпиады школьников Союзного государства

Новости Беларуси. Финал борьбы молодых умов Союзного государства на белорусской земле. В Гомеле проходит заключительный этап олимпиады школьников России и Беларуси. Основная тема – 70-летие победы в Великой Отечественной войне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Уроженец белорусского Гомеля пал, защищая русский Воронеж. Личная история легендарного генерала Александра Лизюкова – одна из тысяч, спаявших белорусский и русский народы в страшном горниле Второй мировой.

Старшеклассница из Тулы Татьяна Делягина в Беларуси впервые. Однако с взглядом самих белорусов на мир хорошо знакома благодаря книгам белорусских писателей.

Татьяна Делягина, участница заключительного этапа олимпиады школьников Союзного государства (Россия):

Ехали на олимпиаду, но, прежде всего, хотелось познакомиться с Беларусью, потому что здесь я никогда не была. Атмосфера чудесная, люди очень душевные, добрые. Я думаю, сюда еще однажды вернусь.

А гомельчанка Валерия Нешитая благодаря олимпиаде решила, что для неё лучший способ познать себя – это изучать именно русский язык. Победа в олимпиаде пять лет назад предопределила будущее девушки. Сегодня она студентка пятого курса филологического факультета БГУ.

Валерия Нешитая, победитель олимпиады школьников Союзного государства по русскому языку и литературе 2010 года:

Самое ключевое слово для описания этой олимпиады – атмосфера. Эта олимпиада очень много дала в плане жизненного опыта, приобретения профессиональных знаний.

За годы проведения олимпиады участниками финальной ее части стали более полутора тысяч белорусских и российских школьников. Многие из них поддерживают контакты годы спустя. Тесно общаются между собой члены жюри и педагоги.

Раиса Сидоренко, заместитель министра образования Республики Беларусь:

Если изначально мы говорили об олимпиаде для приграничных областей Республики Беларусь и Российской Федерации, то сегодня у нас 34 региона России и Беларуси представлены на нашей олимпиаде.

Сергей Игнатьев, начальник отдела социальной политики Постоянного Комитета Союзного Государства Беларуси и России:

Эти все мероприятия необходимы для того, чтобы сближать нашу молодежь, учащихся обеих стран. Для того, чтобы мы в итоге получили действительно единое Союзное государство.

К слову, интерес к олимпиаде постоянно растёт не только на просторах Союзного государства. В Великий Новгород, который станет столицей мероприятия в следующем году, могут приехать участники из Евросоюза и Украины.