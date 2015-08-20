Первая специализированная выставка «Евразийский картофель» открылась в Столбцовском районе

Новости Беларуси. Первая специализированная выставка «Евразийский картофель» открылась 20 августа в Столбцовском районе. В роли выставочных залов – белорусские поля. На демонстрационном участке – новейшие сорта корнеплода, методы его возделывания и уборки.

Также все желающие могут увидеть там сельскохозяйственную технику в работе в полевых условиях. У посетители не только есть возможность ознакомиться с новейшими видами «второго хлеба» белорусской, российской, немецкой и голландской селекций, но и принять участие в дегустации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.