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Первая специализированная выставка «Евразийский картофель» открылась в Столбцовском районе

20 августа 2015 13:27
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Новости Беларуси. Первая специализированная выставка «Евразийский картофель» открылась 20 августа в Столбцовском районе. В роли выставочных залов – белорусские поля. На демонстрационном участке – новейшие сорта корнеплода, методы его возделывания и уборки.

Также все желающие могут увидеть там сельскохозяйственную технику в работе в полевых условиях. У посетители не только есть возможность ознакомиться с новейшими видами «второго хлеба» белорусской, российской, немецкой и голландской селекций, но и принять участие в дегустации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # Сельское хозяйство

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