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К 1 сентября в Беларуси закупят около сотни школьных автобусов

21 августа 2015 08:02
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Новости Беларуси. К 1 сентября в Беларуси закупят около сотни школьных автобусов. Из них по 10 на каждый регион передаст Банк развития по действующей программе. В свою очередь Госавтоинспекция проводит обследование всех организаций, осуществляющих подвоз детей к учебным заведениям. Проверяются техническое состояние школьных автобусов и их маршруты движения, проводят инструктажи с водителями.

Отметим, что все, кто организует перевозки детей, обязаны заранее сообщить об этом в ГАИ. Сегодня для доставки детей используется около полутора тысяч единиц транспорта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # Подготовка к школе

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