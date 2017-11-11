Сексуальные домогательства. Известные белорусы комментируют секс-скандалы этой осени и рассказывают свои истории

Ведущие западные страны охвачены огнем обвинений в сексуальных домогательствах. Лишь несколько фактов последних дней: министр труда в правительстве Уэльса был отстранен от работы в связи с обвинениями в сексуальном домогательстве и 7 ноября покончил жизнь самоубийством. Первый министр Великобритании Грин тоже оказался в центре скандала – активистка консервативной партии заявила, что он прислал ей смс-сообщение: мол, «восхищен тем, как она выглядит в корсете», а за год до этого – вдруг вспомнила девушка – вскользь коснулся ее колена во время встречи. Премьер-министр Великобритании приказала расследовать это ужасное обвинение. Далее – британский министр обороны ушел в отставку: какая-то журналистка заявила, что 15 лет назад он тоже прикоснулся к ее коленке. Так вот – «через колено» – ломают западные женщины высокопоставленных мужей. На самом деле, как выяснили вездесущие журналисты, министра обороны убрали из-за политических интриг внутри правительства. И если это правда, то обвинение в «сексуальном домогательство» становится сегодня сильным политическим оружием. И действует оно безотказно в западных странах. Нетрудно предположить, что думают по этому поводу наши мужчины. А женщины белорусские? Поддержат ли они британок, американок и прочих представительниц неслабого уже эмансипированого пола?

Анастасия Дехтяр, корреспондент:

Сексуальный тренд осени. Ажурные переплетения интимных тем становятся затягивающей паутиной для общественности. В моде жизнь, как на витрине, где нижнее белье становится предметом копаний и исследований, а где-то и обличающим доказательством сути натуры. Был бы размах! Пикантные подробности – скорострел или политическое оружие? И не впору ли вводить в терминологию безопасности понятие «секстремизм»?

Заокеанское и европейское массовое перевозбуждение уже которую неделю заводит публику. Титры голливудского эротического сериала едва ли не ежедневно пополняются новыми «звездными» именами.

Екатерина Вандарьева, трехкратная чемпионка мира по тайскому боксу:

На меня было нападение дважды. Первый раз это было в подъезде. Помню: темнота, у нас перегорела лампочка в подъезде, и тут неоткуда начали душить. Я тогда поблагодарила Бога, что занимаюсь тайским боксом.

Грозный противник на ринге с нежным прозвищем Барби. Трехкратная чемпионка мира Екатерина Вандарьева сейчас сменила борцовские перчатки на муфты для коляски. На прогулке с двухмесячным малышом красавица делится откровенными историями из личной жизни. Ведь профессиональным хуком ей пришлось отвечать как минимум двум назойливым мужчинам.

М и Ж – она словно разводит по обе стороны ринга и в секс-скандале мирового масштаба становится рефери. Взгляд, что называется со своей колокольни. Екатерина Вандарьева:

Американский народ спит и видит, на кого бы им подать в суд. У них это главное и любимое занятие. Моральный релятивизм сексуального «НЕэксклюзива». Интимные сводки, приходящие из «фабрики грез» и от хэдлайнеров европейской политики, в белорусском парламенте, конечно, отслеживают, но тема, признаются, как-то не цепляет. А между тем, в белорусской Палате представителей ежесозывно гендерный баланс идет к тождеству. Сейчас здесь 38 женщин-депутатов.

Людмила Макарина-Кибак, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Зачастую больше женщины пользуются своим положением, и они излишне флиртуют с руководителями. И мы об этом знаем. Поэтому вполне возможно, что те же актрисы молодые, когда они еще не были знаменитыми, может быть, они использовали свое обаяние излишнее с теми же режиссерами или со своими руководителями, чтобы добиться каких-то определенных целей.

У нас традиционные семейные ценности, отношения мужчины и женщины предполагает какие-то небольшие комплементы с утра. И женщина всегда считает, что она хорошо выглядит, если ей об этом сказали. Комплемент по-белорусски, как склонение к действию по-американски. Так получается, излишняя галантность может выйти не то что боком, а расцениться женщиной еще какой-то – другой – позой. Либерально-демократический взгляд на голую правду. Олег Гайдукевич разгромно о том, что вроде бы и там не комильфо.

Олег Гайдукевич, первый заместитель председателя либерально-демократической партии Беларуси:

Это политический, социальный, общественный тренд, который затрагивает огромное количество людей, формирует их мировоззрение и влияет в том числе на политическую позицию. И можно привести много примеров, когда были загублены политические карьеры.

Известный губернатор Арнольд Шварцнеггер... После того, как вскрылись сексуальные подробности его жизни со своей домохозяйкой, фактически был поставлен крест на его политической карьере. Это влияние на умы людей. Потому что это всё избирательные в том числе технологии. Это еще и отвлечение внимания от более серьезных проблем в мире. Война идет, а нас заставляют обсуждать сексуальные скандалы. Ближний Восток полыхает, Европа полыхает, куча проблем… У нас более толерантные люди, у нас правильная политика проводится в этом вопросе – мы не поднимаем эти вопросы. Мы ничего не запрещаем. У нас нет запретов, я бы не сказал, что у нас жесткое законодательство в каких-то сферах. Но мы не подымаем это. Мы хотим, чтобы у нас было больше рождаемость, чтобы у нас было больше традиционных семей. Как букет роз становится бомбой замедленного действия, милая улыбка и восхищенный взгляд – оружием самоликвидации. Но вопреки заморской моде, Олег Гайдукевич заявляет, что дарил и будет дарить коллегам женского пола цветы и замечать их новый неотразимый имидж. Олег Гайдукевич:

Сейчас скандал в парламенте одной из стран: когда депутата одного отстраняют из парламента за то, что он прислал смску другому депутату противоположной партии с комплиментом: «Вы очень красивая женщина!» Это сексуальное домогательство? На мой взгляд – нет? А это признано было сексуальным домогательством. Комплементы тоже в некоторых случаях рассматриваются, как сексуальные домогательства. Ментальные полюса. Реакция на человеческую химию, в том числе, общественная, сродни континентальным разделениям. Хотя не стоит списывать и со счетов «звездную пыль», которой так тщательно засоряют глаза обывателей. Стратегия, деньги и цель – четкая структура, пиар-инструментал. Ведь у каждого скандала есть дивиденды.

Владимир Максимков:

Наше восприятие: подумаешь, по попке хлопнул. Это у нас сейчас так воспринимается, поэтому мы говорим: ай, что они там, надуманная проблема. Для них не надуманно, для них это нарушение личного пространства.

Есть элемент хайпа и пиара, но он мало. Это прорвало, сейчас в этом все могут участвовать. И они решат этот вопрос.

Андрей Метельский, психолог:

Там женщины все очень некрасивы. Может, это действительно парадоксальная попытка привлечь к себе внимание. Они пытаются вырваться из «мачизма» и хоть как-то обрести какие-то права. У нас такого даже и близко нет.

О перетягиваниях одеяла на ложе большой политики и хищных интересах поговорили с психологом.

Андрей Метельский:

Когда был скандал с Клинтоном (я наблюдал за нашими женщинами) они очень сочувствовали не Монике Левински, а Клинтону. Для наших женщин это совершенно нормально – какие-то сексуальные отношения. Это же естественно!

Политический заказ противников, когда находят компромат и уговаривают: «Дайте же деньги нормальные женщине, и она с удовольствием выставит все это на всеобщее обозрение».

Алена Ланская, заслуженная артистка Беларуси:

Если отбросить все розовые очки, снять их, то мне кажется, что финансовая подоплека во всем этом есть. Я думаю, что все это проплачивается.

Мы – белорусы – более культурные, чем тот же российский шоу-бизнес. В России я сталкивалась с этим лично сама. Есть хороший фестиваль там, на который я очень долго не могла попасть только потому, что один из руководителей мне периодически предлагал посидеть – цитата – «Посидишь у меня на коленках». Конечно, никто ни на каких коленках никогда не сидел, потому что я считаю, что это достаточно унизительный способ пробивания себе дороги. У нас, у творческой интеллигенции, у творческого шоу-бизнеса есть очень хорошая шутка: «В шоу-бизнес все через постель». В каждой шутке есть доля шутки. Кто-то не чурается такого способа прохождения. Есть такие личности и в моем окружении в том числе. Кто-то хочет, чтобы его уважали, соответственно, он в первую очередь будет работать над собой. Рано или поздно все псевдоартисты, как говорят в нашем обществе, за глаза, «поющие трусы», рано или поздно заканчивают свой век. По секрету всему свету. Хэштэг #MeToo маячит решеткой, по крайней мере, нескольким номинантам в антипремии «Домогатель года». А между тем, у тех, кто по разные стороны баррикад щекотливой темы, появились как злобные критики, так и сочувствующие. В Москве у посольства США 5 девушек вышли с плакатами «Руки прочь от Харви», «Я люблю Харви» поддержать скандально известного продюсера Вайнштейна. Но для многих коллег по медиацеху все произошедшее стало реальным поводом «проиграть себя в этой роли».

Андрей Карако, актер:

Если бы меня домогался какой-то режиссер, естественно, я бы ответил совершенно нормально. Я же нормальный человек, мужчина. Есть мужской разговор. Может, дал бы в морду, грубо говоря. Почему никто этого не делал?