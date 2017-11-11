Минск экономит около 40 миллионов долларов в год за счет энергосбережения

Новости Беларуси. Минск за счет энергосбережения ежегодно экономит до 170 тысяч тонн условного топлива, и таким образом около 40 миллионов долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Эта цифра – результат совместных усилий предприятий и населения.

Школы и больницы города успешно выполняют программу энергосбережения. Теперь практически любое госучреждение использует технологии, которые позволяют экономить. Не отстают и сами белорусы: отказываются от обычных лампочек в пользу светодиодных.