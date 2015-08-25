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Секреты закатки банок и солений в программе «Утро. Студия хорошего настроения» от эксперта Валентины Малиновской

25 августа 2015 08:11
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Каждый год в августе и сентябре запасливые хозяюшки начинают делать различные закатки на зиму. Ведь зимой вы не сможете найти большое количество вкусных и богатых на витамины овощей и фруктов. Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» Валентина Малиновская даст вам несколько полезных рецептов закаток овощей и фруктов. Закатки можно сделать практически из всех продуктов, даже из мяса или рыбы, но самыми популярными остаются соленые помидоры, консервированные перцы, маринованые огурцы и соленые грибы.

# общество # Фотофакт # Продукты питания # Валентина Малиновская

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