Секреты производства белорусских чипсов! Побывали на заводе под Минском

Несмотря на то, что основной этап жатвы уже позади и зерно в закромах, сейчас время уборки кукурузы и овощей. Только в Минской области под картофель отведено более 5 000 гектаров. Урожайность высокая. Будем со вторым хлебом? Узнали в программе «Центральный регион» на СТВ.

Контролю качества продукции – особое внимание. Выращенное свое сырье попадает в центральную заводскую лабораторию. После тщательных проверок отправляется в цех.