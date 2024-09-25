Секреты производства белорусских чипсов! Побывали на заводе под Минском
Несмотря на то, что основной этап жатвы уже позади и зерно в закромах, сейчас время уборки кукурузы и овощей. Только в Минской области под картофель отведено более 5 000 гектаров. Урожайность высокая. Будем со вторым хлебом? Узнали в программе «Центральный регион» на СТВ.
Контролю качества продукции – особое внимание. Выращенное свое сырье попадает в центральную заводскую лабораторию. После тщательных проверок отправляется в цех.
Производство – процесс трудоемкий. Сначала идет тщательная подготовка. Прежде чем начать перерабатывать картофель, его проверяют, убирают плохие клубни, тщательно вымывают и чистят. После варят до готовности и высушивают. Полученная смесь формируется и обжаривается.
Ольга Асенкина, начальник производственного отдела предприятия по производству картофелепродуктов:
Натуральные, с натуральными добавками: лук, укроп, чеснок, а также со вкусоароматическими добавками. Пластинки из сухого картофельного производятся уже более 40 лет. Все составляющие – натуральные.
Непосредственно здесь – первая стадия производства чипсов «Белорусских», замешивание теста по рецептуре. Далее идет формование пластинок, нарезание, обжарка, резка и упаковка.
Этот цех – финальный. Здесь высушенный картофель в пластинах нарезается, формуется, с помощью умных машин упаковывается. Несколько минут – и готовый продукт.
Ольга Асенкина:
Замешанное тесто попадает в накопительный бункер, в формователи. Далее – в обжарочную печь, где формуется в ленту и посыпается вкусоароматическими добавками. Лента нарезается на пластинки, в стопочку по 50 граммов. Вкус и рецептура разрабатывается технологическим отделом. Рецептуры чипсов созданы в начале 1980-х годов. Мы их используем, где-то доработали, изменили вкусоароматические добавки. Подбираем по спросу рынка, спросу покупателей.