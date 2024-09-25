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Секреты производства белорусских чипсов! Побывали на заводе под Минском

25 сентября 2024 13:14
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Несмотря на то, что основной этап жатвы уже позади и зерно в закромах, сейчас время уборки кукурузы и овощей. Только в Минской области под картофель отведено более 5 000 гектаров. Урожайность высокая. Будем со вторым хлебом? Узнали в программе «Центральный регион» на СТВ.

Контролю качества продукции – особое внимание. Выращенное свое сырье попадает в центральную заводскую лабораторию. После тщательных проверок отправляется в цех. 

Секреты производства белорусских чипсов! Побывали на заводе под Минском-2

Производство – процесс трудоемкий. Сначала идет тщательная подготовка. Прежде чем начать перерабатывать картофель, его проверяют, убирают плохие клубни, тщательно вымывают и чистят. После варят до готовности и высушивают. Полученная смесь формируется и обжаривается. 

Секреты производства белорусских чипсов! Побывали на заводе под Минском-4

Ольга Асенкина, начальник производственного отдела предприятия по производству картофелепродуктов:
Натуральные, с натуральными добавками: лук, укроп, чеснок, а также со вкусоароматическими добавками. Пластинки из сухого картофельного производятся уже более 40 лет. Все составляющие – натуральные. 

Непосредственно здесь – первая стадия производства чипсов «Белорусских», замешивание теста по рецептуре. Далее идет формование пластинок, нарезание, обжарка, резка и упаковка.

Секреты производства белорусских чипсов! Побывали на заводе под Минском-6

Этот цех – финальный. Здесь высушенный картофель в пластинах нарезается, формуется, с помощью умных машин упаковывается. Несколько минут – и готовый продукт.

Секреты производства белорусских чипсов! Побывали на заводе под Минском-8

Ольга Асенкина:
Замешанное тесто попадает в накопительный бункер, в формователи. Далее – в обжарочную печь, где формуется в ленту и посыпается вкусоароматическими добавками. Лента нарезается на пластинки, в стопочку по 50 граммов. Вкус и рецептура разрабатывается технологическим отделом. Рецептуры чипсов созданы в начале 1980-х годов. Мы их используем, где-то доработали, изменили вкусоароматические добавки. Подбираем по спросу рынка, спросу покупателей.

# Предприятия Беларуси # Влада Родовская # Продукты питания

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