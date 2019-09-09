Навигация без границ. Мобильный гид для слабовидящих презентовали в Минске

Новости Беларуси. Систему звуковой навигации для слабовидящих установили в столичном колледже электроники, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Она позволяет незрячему не только определить свое местоположение, но и сориентироваться внутри здания.

Новый учебный год в колледже начали 8 ребят с нарушением зрения. О навигации без границ – в репортаже Ксении Худолей.

Каждый из этих молодых людей привык видеть мир иначе, чем сверстники и друзья. Кто-то отличает цвета, видит тени, другие – только темноту. Но менее чем через год эти 8 слабовидящих ребят полностью освоят компьютер и смогут сделать первые шаги в программировании.

А ведь недавно об IT- карьере приходилось только мечтать. Учебный кабинет для особенных студентов полностью переоборудовали. Изучать литературу позволяют голосовой помощник и портативные электронные лупы, работать с компьютером помогает специальная клавиатура со шрифтом Брайля.

Виола Ященко, учащаяся Минского государственного колледжа электроники:

На одно ухо не слышу почти, очень низкое зрение. Без очков практически ничего не вижу. Поэтому эта группа для меня очень большой шанс на будущее.

Артем Евсиевич, учащийся Минского государственного колледжа электроники:

Всегда хотел стать инженером, и тут родственная специальность. Я мог бы и дистанционно учиться, но мне все-таки хотелось учиться в коллективе.





Выйти за пределы учебного кабинета и самостоятельно добраться в столовую или соседнюю аудиторию позволяет звуковая навигация «Крокi на гукi». Чтобы воспользоваться системой, необходимо скачать и установить мобильное приложение. Навигатор определяет расположение входов и выходов и помогает ориентироваться внутри здания.

Ксения Худолей, корреспондент:

Разобраться в такой навигации довольно просто. Кроме звуковых сигналов, которые подает само приложение, по всей территории колледжа расположены вот такие маяки. Они помогают слабовидящему добраться до пункта назначения.

Проект «Крокi на гукi» получил финансовую поддержку посольства США в Беларуси. Система успешно работает почти в двухстах организациях по всей стране.

Дженифер Мур, поверенный в делах США в Беларуси:

Для того, чтобы проект развивался дальше необходим интерес местных сообществ. Я думаю, молодежь, которая работает в сфере информационных технологий может также использовать свои разработки. Также сами люди с инвалидностью должны более открыто рассказывать о своих проблемах и потребностях.

На брестском автовокзале голосовой помощник стал незаменимым гидом для особенных пассажиров. Маяки подают сигнал уже на подходе к зданию вокзала, проводят пользователя к сотрудникам справочной службы, билетным кассам, помогают найти посадочную платформу.

Андрей Ляпустин, житель Бреста:

Человек может самостоятельно прийти и сделать то, что ему надо: либо найти дежурного по вокзалу, либо найти кассу, в которой ему будет удобно купить билет.